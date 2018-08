Open Fiber firma con pool banche finanziamento da 3 | 5 mld

Open Fiber - 3 - 5 mld per nuova rete in fibra ottica : Open Fiber ha sottoscritto oggi con un pool di banche commerciali, Cassa depositi e prestiti e la Banca Europea per gli Investimenti , Bei, , un'operazione di finanziamento di durata pari a sette anni ...

Open Fiber : prossima settimana firma finanziamento Bei da 350 mln : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sarà siglato la prossima settimana l’accordo per il finanziamento da 350 milioni di euro concesso a Open Fiber dalla Banca Europea di Investimenti. Lo comunica la stessa Bei in occasione della presentazione dei risultati del Piano Juncker. La scorsa settimana il Cda della banca aveva approvato la partecipazione che si inserisce nel quadro del ricerca da parte di Open Fiber delle risorse necessarie per il ...

Open Fiber a Udine con la banda larga : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Le applicazioni Smart City nella città di Udine sono da oggi una realtà: Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi della banda ultra larga per oltre 12mila unità immobiliari del comune che, grazie al piano di cablaggio della società guidata da Elisabetta Ripa, possono già usufruire di una connessione ultraveloce, sicura e a prova di futuro. Intanto continuano i lavori per raggiungere le circa ...

Open Fiber incassa dalla Bei 350 milioni per la fibra : La Banca Europea degli Investimenti ha comunicato ad Open Fiber l'avvenuta approvazione da parte del cda della partecipazione, per 350 milioni, al finanziamento della società, che ammonta ...

TIM non teme Iliad e si prepara a collaborare con Open Fiber : Nelle scorse ore Amos Genish, l'amministratore delegato di TIM, ha rilasciato alcune dichiarazioni occupandosi anche dell'arrivo di Iliad in Italia L'articolo TIM non teme Iliad e si prepara a collaborare con Open Fiber proviene da TuttoAndroid.