Opel Insignia - Debutta il 1 6 turbo benzina 200 CV euro 6d-temp

Opel Exclusive - Nuove personalizzazioni per la Insignia : Colorazioni a richiesta e finiture esclusive per gli interni non sono un lusso riservato unicamente alle supercar. Sempre più costruttori hanno iniziato a proporre all'interno della propria gamma dei programmi di personalizzazione che permettono ai clienti di rendere unica la propria vettura. La Opel ha appena lanciato il servizio Exclusive che consentirà a chi acquisterà una Insignia, in versione Grand Sport, Sports Tourer o Country Tourer, di ...

Opel Insignia Exclusive : una dream car fatta su misura : Opel Insignia Exclusive, ideale per chi ama distinguersi: l’auto dei propri sogni nel colore sviluppato dal cliente Crea la tua auto da sogno nel colore che preferisci! Nessun problema con il programma di personalizzazione Opel Exclusive! Opel Exclusive permette a chi acquista una Insignia – nelle versioni Grand Sport, Sports Tourer o Country Tourer – di scegliere un colore personalizzato e selezionare i cerchi in lega preferiti. A disposizione ...