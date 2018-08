Ondata di caldo nel Mediterraneo | nei prossimi giorni possibile nuovo record europeo

Ondata di caldo in Corea del Sud : temperature record - 29 vittime : Un’Ondata di caldo con temperature record è in atto in Corea del Sud: almeno 29 finora le vittime, secondo quanto rilevato dal Ministero della Sanità locale. Da almeno 15 giorni nel paese si registrano temperature superiori a 35°C, e mercoledì scorso è stato il giorno più caldo a Seoul degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,6°C. Situazione simile in Corea del Nord, dove il quotidiano statale Rodong Sinmun ha scritto che ...

Seul e Tokyo. Ondata di caldo record : si registrano decine di morti : Al momento sono 29 le persone morte in Corea del Sud a causa dell’Ondata di caldo record. Il clima anomalo

Meteo weekend - termina l'Ondata di caldo : arrivano i temporali - soprattutto al Centro-Sud : Si indebolisce l'alta pressione africana sul Mediterraneo e arrivano le perturbazioni, con precipitazioni localmente molto intense, specialmente a Sud e sulle isole. Ma il caldo ci accompagnerà ancora a lungo, seppur non come la situazione vista questa settimana.Continua a leggere

Ondata di caldo : a Berlino bottigliette d’acqua ai senzatetto : Il Senato di Berlino distribuirà nel fine settimana bottigliette e creme solari ai senza tetto, da venerdì a domenica, lo ha annunciato oggi l’amministrazione per il Sociale della capitale tedesca. “Tutti noi cerchiamo in questi giorni di proteggerci dalle conseguenze della canicola che non accenna a diminuire e dalla siccità” ha detto Daniel Tietze del Comune. “E per le persone che vivono in strada è ancora ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte Ondata di caldo sulla penisola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Ondata di caldo : i consigli del canile comunale di Rimini per proteggere gli amici a 4 zampe : ... il contatto con l'acqua contesto ben diverso dal suolo, permette un' interazione diretta animale, elemento che potrà aumentare la conoscenza del mondo esterno, la voglia di scoprire del nostro cane, ...

Ondata di caldo : oggi bollino rosso in 18 città - domani scendono a 11 [ELENCO] : A causa dell’Ondata di caldo in atto sull’Italia, oggi sono contrassegnate da “bollino rosso” 18 città, secondo il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Le città “a rischio” oggi, 2 Agosto 2018, sono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. domani (e dopodomani) il ...

Ondata di caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

Ondata di caldo : foto dal mondo : E' iniziata "la settimana rovente" , quella definita dai metereologi la più calda dall'inizio dell'estate: insopportabile l'afa e le temperature, sia in Italia che in Europa , nei prossimi giorni ...

Meteo - continua Ondata caldo : bollino rosso in 8 città - domani in 18 - : L'allerta del ministero della Salute è massima soprattutto al Centro-Nord. Le alte temperature dovrebbero durare per tutta la settimana, anche di notte. Disagi e malori tra gli anziani . Il caldo ...

