Octopath Traveler raggiunge quota 1 milione di copie distribuite

Octopath Traveler Recensione : ottimo ritorno al passato : Octopath Traveler non è un gioco di nicchia. Chi lo pensa non ha ancora ben capito quante persone erano affamate di un ritorno al passato, in quei gloriosi anni '90 in cui abbiamo potuto assistere al culmine delle produzioni giapponesi in termini di JRPG. Il titolo è già disponibile da qualche settimana e sta macinando vendite e successi di critica, tanto che è difficile trovare una cartuccia in Giappone. Octopath Traveler è un JRPG che invece ...

Octopath Traveler : scorte nuovamente esaurite in Giappone : Il lancio di Octopath Traveler è stato un clamoroso sold out in Giappone, le scorte sono infatti terminate subito dopo la pubblicazione del Jrpg. Square Enix non ha potuto fare altro che scusarsi con i fan e consigliare di optare per la versione digitale. Durante il week-end i vari negozi sono stati prontamente riforniti ma in sole 3 ore anche le nuove scorte sono andate esaurite.Come riporta Gamingbolt, Square Enix ha dovuto scusarsi una ...

Octopath Traveler : disponibile un bellissimo trailer di lancio : Octopath Traveler rappresenta quello che i fan dei Jrpg attendevano da tempo, un ritorno alle atmosfere classiche dei giochi in 16 e 32 bit, primo su tutti Final Fantasy 6.Come riporta Gamingbolt, oggi è finalmente il gran giorno e Octopath Traveler è disponibile su Nintendo Switch. Per celebrare l'evento, Nintendo e Square Enix hanno pubblicato un trailer di lancio per il titolo, per dare una visione d'insieme circa la sua struttura. In ...

Gli autori di Octopath Traveler lavorano a nuovi videogiochi - ma non solo per Switch : Octopath Traveler uscirà solamente domani 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch(a proposito, avete letto la nostra recensione?) ma i suoi autori guardano già al futuro, almeno stando ad alcune dichiarazioni espresse da Masashi Takahashi, uno dei producer del gioco.Facendo quattro chiacchiere con Eurogamer.net, Takahashi ha parlato del futuro della Business Division 11 di Square Enix, quella che appunto si è occupata di sviluppare Octopath ...

Octopath Traveler - recensione : I titoli di coda sono comparsi su schermo troppo presto. Tressa, la giovane mercante con cui abbiamo mosso i primi passi nel meraviglioso mondo di Octopath Traveler, ha finalmente portato a termine il suo lungo viaggio. In sua compagnia abbiamo scalato cime innevate e sudato sotto il sole del deserto, abbiamo visitato antichi borghi medievaleggianti ed esotiche città costiere, abbiamo stretto nuove amicizie e combattuto i nemici più temibili. ...

Secondo il producer - Octopath Traveler è il successore spirituale di Final Fantasy VI : Durante il Japan Expo che si sta tenendo in Francia il producer Masashi Takahashi e il compositore Yasunori Nishiki hanno affermato che il Jrpg in esclusiva Nintendo Switch Octopath Traveler è da considerarsi come l'erede spirituale di Final Fantasy VI.Come riporta Resetera Takahashi e Nishiki sono ormai trentenni e sono cresciuti nell'epoca d'oro dei Jrpg, Takahashi ha affermato di voler voluto da sempre sviluppare un gioco simile:"In termini ...

E3 2018 : Nintendo annuncia una demo per Octopath Traveler : Octopath Traveler è stato tra i protagonisti del Nintendo Direct all'E3 2018 con un nuovo trailer che ha annunciato una nuova demo in arrivo per il gioco, che sarà disponibile sul Nintendo eShop a partire da giovedì 14 giugno.I giocatori potranno poi importare ogni progresso raggiunto in questa demo nel gioco completo, la cui uscita è fissata per il 13 luglio 2018. Il trailer, oltre a presentare brevemente i personaggi di Octopath Traveler, ...

Square Enix : il producer Tomoya Asano rivela che il team di Octopath Traveler è a tutti gli effetti una nuova divisione focalizzata su Nintendo Switch : L'uscita di Octopath Traveler, provato in anteprima per voi, è a circa un mese di distanza e il produttore Tomoya Asano, dirigente della divisione di Square Enix, ha dichiarato in un'intervista che c'è di più "sulla strada per la console".Parlando con Game Informer, Asano, che è noto come produttore della serie Bravely, ha rivelato che il team di Octopath Traveler è diventato a tutti gli effetti una divisione in aprile e si concentreranno su ...