Occhio agli insulti tra tifosi sui social | è nato il Daspo digitale

Daisy Osakue - la svolta dai medici sulla ferita all'Occhio : 'Potrà partecipare agli Europei di atletica' : La discobola, vittima quattro giorni fa di una aggressione a Moncalieri, si è sottoposta questa mattina ad una visita di controllo presso l'Istituto di medicina e Scienza dello Sport del Coni a Roma. ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un Occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Mercati con un Occhio agli Usa : cosa monitorare questa settimana : ... però, la scena potrebbe essere occupata più che altro dalla Banca Giapponese viste le voci sempre più insistenti di un cambio di rotta nella ultradecennale politica di allargamento della base ...

Bonucci in ginOcchio dalla Juventus. Marotta : prima si tagli l'ingaggio e chieda scusa : TORINO - Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus . Tutto parte da qui, come ha anticipato in diretta Michele Criscitiello, lunedì sera alle 23 su Sportitalia. Il difensore l'ha fatto sapere al ...

Diretta/ Chievo Virtus Verona streaming video e tv : Occhio agli avversari. Orario - risultato live (amichevole) : Diretta Chievo Virtus Verona, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita che si gioca domenica come amichevole estiva, interessante derby della città scaligera(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Tour de France - percorso impegnativo nella quattordicesima tappa : Occhio agli outsiders : nella quattordicesima tappa del Tour de France è alta la possibilità di una fuga, da tenere d’occhio i corridori fuori dai giochi di classifica Archiviata la vittoria di ieri ottenuta da Sagan sul traguardo di Valence, è tempo adesso di pensare già alla quattordicesima tappa del Tour de France 2018. Sono 188 i chilometri che i corridori dovranno affrontare, partendo da Saint-Paul-Trois-Châteaux per arrivare nell’aerodromo di ...

Ahi Genoa - guai al ginOcchio per Sandro : i dettagli : Il neo acquisto del Genoa, il centrocampista Sandro, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti in merito alle condizioni del suo ginocchio “Il Genoa Cfc comunica che il calciatore Sandro è stato sottoposto a consulenze specialistiche e ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato integrità e stabilità del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È presente tuttavia un edema post traumatico del compartimento ...

Treni e aerei a rischio nei prossimi giorni : Occhio agli scioperi : Treni e aerei a rischio nei prossimi giorni: occhio agli scioperi. Possibili disagi sabato e domenica a causa della protesta che dalle 21, per 24 ore, interesserà il gruppo Fs, Trenord, NTV. Nello...

Classifica Tour de France 2018/ Greg Van Avermaet in maglia gialla : Occhio agli scalatori (10^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è sulle spalle di Greg Van Avermaet anche alla vigilia della 10^ tappa, da Annecy a Le Gran Bornard. Oggi le prime vere vette!(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:50:00 GMT)

Sampdoria - un Occhio agli svincolati : l’ultima idea di Sabatini : Sampdoria vigile sul mercato, il club doriano potrebbe tornare all’assalto per un vecchio pallino della società che adesso è svincolato… Djavan Anderson torna ad essere un obiettivo della Sampdoria. Il calciatore, richiesto dai doriani nella passata stagione al Bari, si svincolerà a seguito del fallimento del club pugliese. Sabatini potrà dunque passare all’acquisto senza contattare il club, parlando direttamente con gli ...

Una vita e Il segreto su Canale 5 : da oggi Occhio agli orari e alla durata : Su Canale 5, terminati i Mondiali di calcio, da oggi (16 luglio) ci sono delle novità riguardo la programmazione delle soap pomeridiane. Il segreto alle 18,45 da oggi (16 luglio) Iniziamo da Il segreto: anche quest’anno, la telenovela ambientata a Puente Viejo lascia temporaneamente il pomeriggio e per il periodo estivo si trasferisce alle 18,45 (sette giorni su sette, quindi anche la domenica). Da sempre, la scelta di trasferire Donna ...

Pazzesco a Wimbledon - quasi 7 ore di battaglia! Isner in ginOcchio : dopo Federer - Anderson compie un altro miracolo : Isner-Anderson verrà ricordata come la semifinale più lunga nella storia di Wimbledon, una gara splendida, una vera battaglia tra i due giganti. Anderson vola in finale Una vera e propria battaglia quella alla quale abbiamo assistito nel pomeriggio a Wimbledon, la seconda partita più lunga nella storia del torneo dopo la celeberrima Isner-Mahut. Giornata di semifinali maschili sull’erba londinese, iniziata dal duello tra i due ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Fougères-Chartres. Tappa lunga. Occhio ai ventagli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della settima Tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon ...