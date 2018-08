Nuovo modo per Tracciare le Spedizioni di GearBest

Russia - proposto Nuovo modo per mettere in orbita i nano-satelliti - : Gli ingegneri del Centro missilistico-spaziale "Progress" hanno inventato un nuovo modo per mettere in orbita i nano-satelliti, ha affermato Dmitry Baranov, direttore generale di Progress. I tecnici ...

Il Nuovo modo di vivere il lavoro : eredità di Marchionne : L'accordo di Mirafiori che cancella le elezioni delle rappresentanze aziendali è, da allora, il più grave atto antidemocratico verso il mondo del lavoro'. Altri parlarono di un contratto '...

Papa Francesco cerca un Nuovo modo di comunicare. Un ‘miracoloso’ precedente può aiutarlo : Pochi sanno che negli ultimi anni del suo episcopato partenopeo il cardinale Michele Giordano aveva maturato l’idea di proporre a tutti i vescovi della Campania (la regione italiana col maggior numero di diocesi) di abolire i loro settimanali per fondare un unico grande giornale. Una sorta di “Avvenire campano”, come lo definì lo stesso porporato, che facesse da collegamento tra tutte le diocesi delle regione. Idea senz’altro lungimirante che ...

Instagram Tv : un Nuovo modo per dire le stesse cose : ... agli inizi del secolo scorso, in una fetta di necessità di fruizione di contenuti allora inesistente ma sentita, e così come la televisione è servita a portare quel mondo di immagini e suoni su uno ...

L'arte del contratto - di governo - . Un Nuovo modo di fare politica : Epperò, la scelta del contratto, più che simboleggiare l'avvenuta restaurazione della supremazia della politica sull'economia, rischia di celebrare il trionfo di quest'ultima, i cui paradigmi ...

Tutte le opzioni sul leasing : il Nuovo modo per avere l’auto : In passato essere proprietari di un bene come l’automobile era l’unico modo per poter usufruire di questo mezzo di trasporto, esclusi ovviamente i tradizionali taxi, ma al giorno d’oggi la proprietà sembra essere sempre più una delle tante opzioni a disposizione di persone e aziende, tanto da risultare in alcuni casi persino superflua considerando le numerose opportunità a disposizione di tutti, ad esempio le piattaforme di ...

L'Energia creativa di Abamc - un Nuovo modo di comunicare : Abbiamo quindi reinterpretato grafiche e segni del mondo dei media, da cui scaturisce L'Energia creativa. C'è il colore rosso, che ci contraddistingue, intessuto di messaggi in codice che sono stati ...

Aggiungere Musica Alle Storie Instagram (Nuovo modo Giugno 2018) : Vuoi mettere la Musica nelle tue Storie Instagram? Da oggi c’è un nuovo metodo! Come inserire Musica di sottofondo nelle Storie Instagram Inserire e Aggiungere Musica sottofondo nelle Storie Instagram Instagram Stories introduce una nuova opzione: ecco come inserire facilmente Musica e canzoni in sottofondo sfruttando il nuovo adesivo “Musica” Grandi novità arrivano ancora da Instagram, il social network […]

Aggiungere Musica Alle Storie Instagram (Nuovo modo Giugno 2018) : Vuoi mettere la Musica nelle tue Storie Instagram? Da oggi c’è un nuovo metodo! Come inserire Musica di sottofondo nelle Storie Instagram Inserire e Aggiungere Musica sottofondo nelle Storie Instagram Instagram Stories introduce una nuova opzione: ecco come inserire facilmente Musica e canzoni in sottofondo sfruttando il nuovo adesivo “Musica” Grandi novità arrivano ancora da Instagram, il social network […]

Oculus TV : un Nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti - film e molto altro è disponibile su Oculus Go : Progettato per il più comodo relax, questo nuovo spazio è completamente privo di distrazioni, perfetto per godersi i propri spettacoli preferiti o gli ultimi successi Hollywoodiani. E grazie a Oculus ...

Oculus TV : un Nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti - film e molto altro è disponibile su Oculus Go : Oculus lancia Oculus TV, un nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti, film e molto altro su Oculus Go. Annunciato all'F8 2018, Oculus TV è un hub per i programmi da non perdere, come quelli di Hulu e Showtime (contenuti disponibili solo negli Stati Uniti; potrebbe essere necessaria una sottoscrizione), la programmazione sportiva come gli incontri live della MLB tramite Facebook Watch, e molto altro ancora. Il tutto ...

Arriva in Italia DAZN - il Nuovo modo di guardare lo sport (e la Serie A) : DAZN (pronuncia DA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming di proprietà di Perform Group, annuncia oggi il suo sbarco nel mercato Italiano a seguito dell’acquisizione dei diritti per la trasmissione in esclusiva di 114 partite a stagione – 3 per giornata - della Serie A per i prossimi 3 anni, fino a giugno 2021. Inoltre, DAZN mostrerà ogni giornata gli highlights degli altri 7 match di Serie ...

Strange Brigade : Rebellion pubblica un Nuovo trailer che mostra in modo più approfondito il gameplay in vista dell'E3 2018 : Ieri abbiamo appreso che i partecipanti all'E3 2018 sarebbero stati in grado di vedere nuovamente in azione l'avventura ambientata negli anni '30 Strange Brigade e, insieme all'annuncio, abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo a un nuovo trailer, anche se molto breve. Ora, come segnala Dualshockers, lo sviluppatore Rebellion Developments ha rilasciato un altro trailer, che offre ai giocatori una nuova occhiata al gameplay del prossimo ...

Tumori : dalle uova di gallina un Nuovo modo per analizzare il cancro : Un nuovo strumento versatile e potente per analizzare il tumore umano. Ricercatori giapponesi, in collaborazione con colleghi americani, francesi e dell’Arabia Saudita, hanno realizzato un ‘egg tumor model’, un modello che sfrutta un uovo di gallina per riprodurre i Tumori umani e mettere a punto nuove terapie. Nel lavoro, pubblicato su ‘Scientific Reports’, i ricercatori hanno coltivato cellule umane di tumore ...