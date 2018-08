Nuovi arrivi sui barchini a Lampedusa Salvini | Soldi sprecati

Lazio - Inzaghi prova subito i Nuovi arrivi : in campo i Nuovi arrivi Acerbi - Berisha e Sprocati : Dopo tre giorni di lavoro ad Auronzo, Inzaghi svela la Lazio. Nel debutto contro la formazione locale, mercoledì, ore 17, stadio Zandegiacomo,, tre rinforzi tra i titolari: Acerbi in difesa, Berisha a ...

Basket : Milano dopo lo Scudetto c’è l’Europa. Tra conferme e Nuovi arrivi (Della Valle) : L’Olimpia Milano ha conquistato da pochi giorni il suo ventottesimo Scudetto al termine di una bellissima serie finale contro Trento. È calato dunque il sipario sul campionato italiano con il trionfo della grande favorita di inizio stagione e di una squadra che ha saputo offrire il meglio della sua pallacanestro proprio nel momento più importante, quello dei playoff. Non è stato un anno semplice per Milano, con una stagione regolare ...

Pokemon GO - Nuovi arrivi da Alola : 3 nuovi arrivi dalla regione di Alola in Pokemon GO. Che Niantic avesse intenzione di aggiungere ulteriori generazioni [VIDEO] rispetto a quelle gia' presenti nell'applicazione finora, non era certo una novita'. Tuttavia, nessuno si aspettava l'avvento dei Pokemon di settima generazione, gia' disponibili in titoli quali Sole, Luna ed Ultrasole e Ultraluna. Al momento in GO siamo fermi alla terza generazione. L'annuncio ha colto di ...

Un posto al sole anticipazioni : Nuovi arrivi nella soap partenopea : Ci saranno volti nuovi a Un posto al sole, tra poco tempo infatti il cast si arricchirà di altri tre protagonisti. Samba Ndiaye darà vita a Mansur, ma altri due personaggi entreranno a fare parte del cast della soap partenopea, di chi si tratterà? Un posto al sole, new entry Si parla delle prossime presentazioni ufficiali tra i Poggi ed i Picardi, visto che Susanna si è stabilita alla Terrazza e, dopo un primo periodo precario, ora sembra ...

Tra conferme - Nuovi arrivi e addii prende forma il Bianco Arancio 2018/19 : ... in quanto impegni personali ed economici lo porteranno ad essere fisicamente assente per alcuni periodi della stagione e finanziariamente impegnato in altre attività lontane dal mondo dello sport. ...