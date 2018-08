Nuova Zelanda | ritrovato alpinista disperso da una settimana

Nuova Zelanda - premier neo-mamma ritorna al lavoro : Wellington, 2 ago., askanews, - La Primo ministro neozelandese Jacinda Ardern è ritornata al lavoro, sei settimane dopo essere diventata la seconda capo di governo al mondo a dare alal luce un figlio in pieno mandato. La leader di 38 anni, che il 21 giugno ha partorito la piccola Neve, sua primogenita, ha annunciato che …

La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha ripreso l'incarico dopo sei settimane di congedo di maternità : La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha ripreso il suo incarico sei settimane dopo aver partorito la figlia Neve, lo scorso 21 giugno. Ardern ha preso sei settimane di congedo di maternità, come aveva detto annunciando di essere

Nuova Zelanda - la settimana di 4 giorni : Un'azienda accorcia drasticamente il tempo di lavoro, a paga invariata, e ottiene un netto aumento della produttività

Softball - Mondiali 2018 : l’Italia pareggia nella doppia amichevole di preparazione con la Nuova Zelanda : Si è chiusa con una vittoria e una sconfitta la doppia amichevole di preparazione tra Italia e Nuova Zelanda in vista dei Mondiali, che scatteranno il 2 agosto a Chiba, in Giappone. Dopo che i primi giorni di ritiro erano stati martoriati dal maltempo, le azzurre sono finalmente riuscite a scendere in campo, al Kounodai Park di Ichikawa, affrontando le All Blacks. Due partite vere, che hanno consentito al manager Enrico Obletter di valutare lo ...

Nuova Zelanda - permesso pagato per le vittime di violenza domestica : Le vittime di violenza domestica avranno diritto a dieci giorni di permesso retribuito. Lo ha stabilito il parlamento della Nuova Zelanda con una legge che ha l’obiettivo di sconfiggere la violenza sulle donne e che nel mondo non ha (quasi) precedenti (nel 2004 venne approvata una norma simile nelle Filippine). In Nuova Zelanda si è battuta la deputata dei Verdi Jan Logie, che ha scritto il disegno di legge a cui ha lavorato per sette ...

Le legge della Nuova Zelanda che garantisce alle vittime di violenza domestica '10 giorni di permesso pagati' : La Nuova Zelanda registra uno dei più alti tassi di violenza domestica nel mondo sviluppato. La parlamentare dei Verdi, Logie, è scoppiata in lacrime quando il suo disegno di legge è stato approvato ...

In Nuova Zelanda le vittime di violenza domestica avranno diritto a 10 giorni di permesso pagato : Lo stabilisce una legge approvata ieri dal Parlamento, che è una novità a livello mondiale

Cimice asiatica - come combatterla? La strategia di Australia e Nuova Zelanda : Arriva dall’oceano e rappresenta un pericolo concreto per frutticoltura e orticoltura. Stiamo parlando della Brown Marmorated Stink Bug(BMSB), meglio conosciuta come Cimice asiatica. L’insidioso insetto di provenienza orientale si nasconde tra i container, imballaggi e manufatti e sfrutta la globalizzazione per raggiungere nuove terre. Lo scorso anno, i governi di Australia e Nuova Zelanda sono corsi ai ripari rafforzando le misure restrittive ...

Un'azienda in Nuova Zelanda prova la settimana di 4 giorni. I risultati sono sorprendenti : Lavorare per quattro giorni alla settimana, ed essere pagati per cinque. È questo l'esperimento che ha tentato Un'azienda in Nuova Zelanda. Ora, al termine della sperimentazione durata due mesi, il direttore della società fiduciaria "Perpetual Guardian" può trarre le sue conclusioni. Inutile negarlo: i risultati sono sorprendenti, tanto che potrebbero spingere altre realtà a seguirne l'esempio."Abbiamo visto un ...

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : la Nuova Zelanda trionfa anche nel torneo maschile : La Nuova Zelanda vince i Mondiali di Rugby a 7: nella notte italiana a San Francisco la selezione oceanica ha superato per 33-12 l’Inghilterra, che in semifinale, a sorpresa aveva battuto il Sudafrica, poi terzo. Di seguito tutti i risultati dell’ultima giornata, che ha visto disputarsi semifinali e finali. torneo maschile Finalissima Inghilterra-Nuova Zelanda 12-33 Finale 3° posto Sudafrica-Fiji 24-19 Finale 5° ...

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : la Nuova Zelanda si prende il titolo iridato femminile : La Nuova Zelanda vince i Mondiali di Rugby a 7 femminile: nella notte italiana a San Francisco la selezione oceanica ha superato per 29-0 la Francia, che in semifinale, a sorpresa aveva battuto l’Australia, poi terza. Tra gli uomini disputati i quarti di finale, senza grosse sorprese: le semifinali saranno Fiji-Nuova Zelanda e Sudafrica-Inghilterra. Torneo femminile Finalissima Nuova Zelanda-Francia 29-0 Finale 3° posto USA-Australia ...

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : sarà Fiji-Sudafrica tra gli uomini e Australia-Nuova Zelanda tra le donne? : Si disputeranno a San Francisco nel fine settimana i Mondiali di Rugby a 7: nella città statunitense le 24 migliori selezioni al mondo tra gli uomini e le migliori 16 tra le donne tenteranno l’assalto al titolo iridato. La competizione sarà, in entrambi i casi, un tabellone tennistico ad eliminazione diretta. L’Italia è assente. Tra gli uomini, che vedranno sedicesimi ed ottavi a partire dalla tarda serata di domani ora italiana, ...