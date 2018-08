Nuoto sincronizzato | Europei 2018 | Linda Cerruti e Costanza Ferro non deludono!

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in terza posizione : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Prima medaglia dell’Italia che arriva dal duo tecnico del Nuoto sincronizzato formato da Linda Cerruti e da Costanza Ferro, alle spalle della Russia e dell’Ucraina. medagliere Europei Nuoto 2018: NAZIONE ORI ARGENTI BRONZI TOTALE Russia 1 0 0 1 Ucraina 0 1 0 1 Italia 0 0 1 1 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : tocca a Giorgio Minisini! Serve l’impresa capolavoro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia apre con un quarto posto dietro la Spagna nei preliminari del libero a squadre : La prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato di Glasgow si è aperta con i preliminari del libero a squadre, in cui l’Italia si è piazzata in quarta posizione alle spalle di Russia, Ucraina e Spagna. La squadra azzurra composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone ed Enrica Piccoli ha eseguito una routine molto dinamica condita da ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : venerdì 3 agosto. Nuoto - sincronizzato e ciclismo su pista : in arrivo le prime medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel Nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 3 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Da quest’oggi Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il Nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini pronti a confermarsi nella piscina di Glasgow : E domani si comincia. La piscina del Scotstoun Sports Campus sarà teatro delle gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia punta a replicare l’en plein di medaglie ottenuto due anni fa a Londra, dove la compagine tricolore salì sul podio in tutte le specialità in programma, mettendo nel mirino l’Ucraina. Il proposito del commissario tecnico Patrizia Giallombardo è ambizioso e starà ai nostri ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara giorno per giorno. Orari e programma : Dal 3 al 7 agosto Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il Nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini - dopo il Mondo è assalto al Vecchio Continente : “L’obiettivo è ripetere il numero di medaglie di Londra 2016, quindi salire sul podio in tutte le specialità e avvicinarci il più possibile all’Ucraina. La nazione più forte resta la Russia che è sempre difficile da scavalcare, spero che possiamo riuscirci noi con il mixed, ma Giorgio (Minisini ndr.) e Manila (Flamini ndr.) dovranno ripetere quanto fatto ai Mondiali di Budapest 2017 e forse andare oltre“. Con questi ...

Nuoto sincronizzato - i convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di medaglia : fari puntati su Minisini/Flamini. Si cerca l’en plein : Dal 3 al 7 agosto andranno in scena presso lo Scotstoun Sports Campus le gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow. C’è grande attesa per l’Italia che, dopo l’en plein di medaglie realizzato nella rassegna di Londra 2016, punta chiaramente a confermarsi anche in questa competizione. LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA ITALIANA: Beatrice Callegari Domiziana Cavanna Linda Cerruti Francesca Deidda Costanza Di Camillo Costanza ...

