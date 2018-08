Nuoto | Europei 2018 | la consacrazione di Ilaria Cusinato Un argento dal sapore

oasport

: Europei nuoto: subito due argenti per l'Italia. Nei 400 misti donne con Cusinato e nella 4x100 stile libero maschil… - Agenzia_Ansa : Europei nuoto: subito due argenti per l'Italia. Nei 400 misti donne con Cusinato e nella 4x100 stile libero maschil… - virginiaraggi : Tantissimi complimenti agli azzurri Manila Flamini e Giorgio Minisini per la medaglia d'argento ai Campionati Europ… - LiaCapizzi : ** ARGENTO di Ilaria Cusinato nei 400 misti. La prima medaglia da GRANDE per la 18enne padovana che ha mille intere… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Inutile negarlo. Nei 400 misti donne un podio era l’obiettivo per i progressi fatti ed, nativa di Cittadella e a Ostia da alcune stagioni seguita dal mentore Stefano Morini, non ha deluso le attese. Per una giovane, alla prima gara importante, le risposte psicologiche sono state ottime: partenza con il piglio giusto e piscina aggredita fin dal primo cinquanta. Per alcuni è la gara della morte, questo alternarsi di stili; per la veneta che studia per diventare campionessa non è proprio così. In una specialità dove tecnica e resistenza si mescolano, l’azzurra ha saputo rispondere presente. Certo, a vincere l’oro europeo è stata la francese Fantine Lesaffre, vera sorpresa di giornata con un tempo notevolissimo di 4’34″17. Ma, comunque, la classe ’99 non ha sfigurato, lottando spalla a spalla con la transalpina e cedendo qualcosa solo ...