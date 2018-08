Nuoto | Europei 2018 | il programma di sabato 4 agosto e tutti gli italiani in gara Orari

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in terza posizione : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Prima medaglia dell’Italia che arriva dal duo tecnico del Nuoto sincronizzato formato da Linda Cerruti e da Costanza Ferro, alle spalle della Russia e dell’Ucraina. medagliere Europei Nuoto 2018: NAZIONE ORI ARGENTI BRONZI TOTALE Russia 1 0 0 1 Ucraina 0 1 0 1 Italia 0 0 1 1 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro non deludono! Fantastico bronzo nel duo tecnico : Al Scotstoun Sports Campus, a sei chilometri dal centro di Glasgow (Gran Bretagna), hanno preso il via gli Europei di Nuoto sincronizzato 2018. L’Italia risponde presente conquistando nella prima finale in programma uno splendido bronzo continentale. Nella finale del duo (routine tecnica) le due azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro si sono ben distinte in vasca, accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi vuol stupire nella piscina di Londra nei 100 sl : Alessandro Miressi è senza dubbio, tra gli esponenti della nouvelle vague natatoria italiana, quello che ha dato le risposte migliori. Il successo in 48?36 degli Assoluti di Riccione nei 100 stile libero, a precedere il campione europeo in carica Luca Dotto, è stato un segnale che qualcosa nel Bel Paese stesse cambiando. Un qualcosa di confermato nell Trofeo Settecolli 2018 dove il giovane velocista nostrano, con il tempo di 48″25, si è ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : tocca a Giorgio Minisini! Serve l’impresa capolavoro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Nuoto - Europei 2018 – Federica Pellegrini : “In finale buone possibilità”. Simona Quadarella : “Non ho neanche forzato” : E’ andata in archivio la prima giornata di batterie a Glasgow, valida per gli Europei 2018 di Nuoto. Heat che hanno riservato buoni riscontri alla Nazionale italiana che, in vista del pomeriggio, può ambire al podio in diverse specialità. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato ha staccato il biglietto per la finale ottenendo il terzo crono delle batterie: “E’ un buonissimo tempo. Non sono abituata a gareggiare a quest’ora. ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 3 agosto. Convincono Cusinato - Di Liddo e Quadarella - ottime le staffette. In ombra Scozzoli : Prima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 400 misti donne Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne. L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il miglior tempo delle iscritte (4’34?65), ha ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli in semifinale senza incantare. Peaty spaventoso fin dal mattino : Fuochi d’artificio fin dal mattino nella piscina di Glasgow, nella giornata di apertura degli Europei 2018 di Nuoto. La sfida interna tra atleti di compagini molto forti, come Gran Bretagna e Russia, ha portato ad un livello stellare nel corso delle batterie. Neanche a dirlo il campionissimo Adam Peaty ha ottenuto il miglior tempo di 57″89 (nuovo record dei campionati). Con la sua rana di frequenza e grande forza, il britannico è ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia apre con un quarto posto dietro la Spagna nei preliminari del libero a squadre : La prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato di Glasgow si è aperta con i preliminari del libero a squadre, in cui l’Italia si è piazzata in quarta posizione alle spalle di Russia, Ucraina e Spagna. La squadra azzurra composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone ed Enrica Piccoli ha eseguito una routine molto dinamica condita da ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia quarta nei preliminari con la squadra. Nel pomeriggio Minisini-Flamini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni in finale nei 400 misti donne. Miglior crono della francese Lesaffre : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne agli Europei 2018 di Nuoto, nella prima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre. L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il Miglior tempo delle iscritte (4’34″65), ha ottenuto il terzo crono nell’overall delle batterie, giungendo seconda nella terza ed ultima heat, alle spalle della scatenata francese ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : venerdì 3 agosto. Tocca subito a Ilaria Cusinato nei 400 misti. Staffette azzurre per il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un day-1 in cui l’Italia avrà chance per conquistare medaglie ed iniziare il percorso continentale nel migliore dei modi nella vasca britannica. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare il podio. Grande attenzione anche nei 100 farfalla donne nei 100 ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia cala subito l’asso Giorgio Minisini per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...