Nuoto | Europei 2018 – Federica Pellegrini | “In finale buone possibilità” Simona

Nuoto - Europei 2018 : batterie 3 agosto. Convincono Cusinato - Di Liddo e Quadarella - ottime le staffette. In ombra Scozzoli : Prima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 400 misti donne Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne. L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il miglior tempo delle iscritte (4’34?65), ha ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli in semifinale senza incantare. Peaty spaventoso fin dal mattino : Fuochi d’artificio fin dal mattino nella piscina di Glasgow, nella giornata di apertura degli Europei 2018 di Nuoto. La sfida interna tra atleti di compagini molto forti, come Gran Bretagna e Russia, ha portato ad un livello stellare nel corso delle batterie. Neanche a dirlo il campionissimo Adam Peaty ha ottenuto il miglior tempo di 57″89 (nuovo record dei campionati). Con la sua rana di frequenza e grande forza, il britannico è ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia apre con un quarto posto dietro la Spagna nei preliminari del libero a squadre : La prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato di Glasgow si è aperta con i preliminari del libero a squadre, in cui l’Italia si è piazzata in quarta posizione alle spalle di Russia, Ucraina e Spagna. La squadra azzurra composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone ed Enrica Piccoli ha eseguito una routine molto dinamica condita da ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia quarta nei preliminari con la squadra. Nel pomeriggio Minisini-Flamini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni in finale nei 400 misti donne. Miglior crono della francese Lesaffre : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne agli Europei 2018 di Nuoto, nella prima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre. L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il Miglior tempo delle iscritte (4’34″65), ha ottenuto il terzo crono nell’overall delle batterie, giungendo seconda nella terza ed ultima heat, alle spalle della scatenata francese ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : venerdì 3 agosto. Tocca subito a Ilaria Cusinato nei 400 misti. Staffette azzurre per il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un day-1 in cui l’Italia avrà chance per conquistare medaglie ed iniziare il percorso continentale nel migliore dei modi nella vasca britannica. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare il podio. Grande attenzione anche nei 100 farfalla donne nei 100 ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia cala subito l’asso Giorgio Minisini per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Europei Nuoto 2018 : gli azzurri in gara oggi 3 agosto : L'inizio delle gare di Nuoto agli Europei di Glasgow 2018 è previsto per le 9.30 locali , +1 ora in Italia, e l'intero programma potrà essere seguito sui canali televisivi di Rai Sport e Eurosport , ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 3 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Da quest’oggi Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il Nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 3 agosto. Orari e programma delle gare : Si comincia finalmente. Prima giornata di gare a Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare una medaglia. Grande attenzione anche nei 100 farfalla donne nei 100 rana uomini dove Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo e Fabio ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 3 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Prima giornata di gare a Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare una medaglia. Grande attenzione anche nei 100 farfalla donne nei 100 rana uomini dove Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo e Fabio Scozzoli faranno di tutto per ...

Europei Nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv : programma e orario (1^ giornata - 3 agosto) : diretta Europei nuoto Glasgow 2018: info Streaming video e tv, programma delle gare della prima giornata, oggi 3 agosto. In vasca anche Simona Quadarella. (Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 03:15:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018 - Fabio Scozzoli : “Punto alla medaglia nei 50 rana e nei 100…” : Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà da domani teatro di sfide in piscina roventi. La Nazionale guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vanta una grande tradizione nella rassegna continentale ed il terzo posto nel medagliere dell’edizione 2016 a Londra (5 ori, 7 argenti e 5 bronzi nelle gare in piscina) parla chiaro. Le aspettative non mancano per Fabio Scozzoli, sul blocchetto dei 100 rana nel day-1. Il ...