Nuoto | Europei 2018 | Alessandro Miressi scalda i motori con una frazione da urlo nella

Nuoto - Europei 2018 : la consacrazione di Ilaria Cusinato. Un argento dal sapore particolare : Inutile negarlo. Nei 400 misti donne un podio era l’obiettivo per i progressi fatti ed Ilaria Cusinato, nativa di Cittadella e a Ostia da alcune stagioni seguita dal mentore Stefano Morini, non ha deluso le attese. Per una giovane, alla prima gara importante, le risposte psicologiche sono state ottime: partenza con il piglio giusto e piscina aggredita fin dal primo cinquanta. Per alcuni è la gara della morte, questo alternarsi di stili; ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e 4×100 stile libero maschile d’ARGENTO! Frazione spaziale di Miressi : Prima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa sera si sono tenute semifinali e finali delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 400 misti donne (finale) Una Ilaria Cusinato tutta grinta e voglia di centrare il risultato importante quella che si è vista nella finale dei 400 misti donne. L’azzurra ha centrato un grandioso ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato si tinge d’ARGENTO nei 400 misti donne. L’azzurra piegata solo dalla francese Lesaffre : Una Ilaria Cusinato tutta grinta e voglia di centrare il risultato importante quella che si è vista nella vasca di Glasgow (Gran Bretagna), per la finale dei 400 misti donne degli Europei di Nuoto 2018 . L’azzurra allenata da Stefano Morini ha centrato un grandioso argento grazie ad una gara d’attacco, duellando spalla a spalla con la francese Fantine Lesaffre e dovendosi arrendere alla transalpina solo nell’ultima vasca. Oro ...

Nuoto - Europei 2018. Ilaria Cusinato : “Volevo la medaglia! L’oro era difficile - due anni complicati ma che soddisfazioni” : Ilaria Cusinato ha regalato all’Italia la prima medaglia agli Europei 2018 di Nuoto che sono incominciati oggi a Glasgow. L’azzurra ha lottato anche per il gradino più alto del podio nei 400 metri misti ma la francese Lesaffre si è rivelata insuperabile e così la 18enne si deve accontentare di un argento comunque molto prezioso e luccicante, il miglior modo per incominciare la sua rassegna continentale. La veneta si è presentata ...

