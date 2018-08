Nuoce alla salute | gratta e vinci come il fumo

Contratti - giochi - voucher : ok al decreto Dignità. E sui Gratta e Vinci in arrivo la scritta Nuoce alla salute : Via libera dell'Aula della Camera al decreto Dignità. L'assemblea di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il testo passa ora in seconda lettura al Senato per un ...

Decreto Dignità - gratta e vinci come le sigarette : sarà obbligatoria la scritta “Nuoce alla salute” : Su tutti i gratta e vinci sarà obbligatoria la scritta "nuoce alla salute", così come avviene con le sigarette. A prevederlo è un emendamento al Decreto Dignità approvato dalla Camera. I messaggi sui rischi del gioco d'azzardo dovranno occupare "almeno il 20% della superficie su entrambi i lati” dei tagliandi.Continua a leggere

"Nuoce alla salute" : Parmigiano Reggiano nel mirino : "Quale grave malattia può farvi venire" : I campioni del made in Italy a tavola sono sempre di più nel mirino. Dopo il nuovo regolamento Ue che rende impossibile scoprire l' origine dei cibi in vendita, si mobilita perfino l' Onu che sta manovrando per imporre una tassa sui prodotti contenenti sale, zuccheri e grassi. Un balzello destinato

Parmigiano e Crudo come sigarette - rischio scritta 'Nuoce alla salute' su prodotto : Parmigiano e prosciutto Crudo di Parma presto potrebbero finire sullo stesso piano delle sigarette. Pare, infatti, che sia allo studio la possibilità di introdurre una chiara etichetta con la scritta più o meno simile a 'Nuoce gravemente alla salute'. Un'iniziativa che si incastra in quella che è ormai una lotta a tutto campo a quelle che sono le peggiori abitudini alimentari. Un abuso dei due prodotti, infatti, assicurerebbe a qualsiasi dieta ...

Alimentazione : consumare latticini interi non Nuoce alla salute - anzi protegge dagli ictus : consumare latte, yogurt, formaggi e burro interi non è associato al rischio di morte prematura, secondo un nuovo studio pubblicato su American Journal of Clinical Nutrition. Condotto dai ricercatori de The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), lo studio non ha svelato alcun collegamento significativo tra i grassi dei latticini e malattie cardiache e ictus, spesso associati ad una dieta ricca di grassi saturi. “I nostri ...

Perché dormire poco o male Nuoce alla salute del cervello : A cura di Piergiorgio Strata, professore emerito di Neurofisiologia presso l'Università degli Studi di Torino, autore del libro "dormire, forse sognare. Sonno e sogno nelle neuroscienze" (Carocci Editore)Tutti sappiamo come una buona notte di sonno ci porti la mattina a un benefico ristoro che ci permette di iniziare con vigore una giornata di svago o di lavoro. Altrettanto siamo consapevoli di quanta irritazione e anche talvolta ...

Dormire poco (o troppo) Nuoce alla salute : ecco quante ore di sonno proteggono da demenza e morte prematura : Uno studio giapponese, pubblicato su “Journal of the American Geriatrics Society” ha rilevato che Dormire troppo poco, ma anche troppo a lungo, nuoce alla salute: è emerso che un riposo troppo breve o eccessivamente a lungo è un fattore di rischio per demenza e morte prematura. Gli esperti sono giunti a questa conclusione studiando 1.517 adulti, seguiti per 10 anni: 294 hanno sviluppato una forma di demenza e 292 sono morti. In ...