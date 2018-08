Non solo cani e gatti | 16 tartarughe abbandonate a Milano | aperta un’indagine

Calciomercato Inter - Non solo Icardi : chi prendere al Fantacalcio tra i nerazzurri : Tra le squadre che contenderanno lo scudetto alla Juventus nella serie A 2018-19 c'è l'Inter di Luciano Spalletti. Una squadra che in questo Calciomercato si è rinforzata parecchio e che può contare su tanti giocatori che fanno gola anche al Fantacalcio. Si avvicina per gli appassionati di questo fantasy game il momento dell'asta, da fare con amici e parenti, e come dicevamo tra i giocatori più contesi ci saranno anche alcuni elementi ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : bene le imbarcazioni azzurre - solo il singolo maschile Non va in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata di gare degli Europei di Canottaggio: dopo la prima scorpacciata di batterie di ieri, oggi si inizia a fare sul serio! A Glasgow ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 13.00, spazio a ripescaggi, preliminary race e semifinali delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Dopo la prova in chiaroscuro di ieri, i sette equipaggi azzurri in ...

I fucili a pompa di Call of Duty : Black Ops 4 Non uccideranno i nemici con un solo colpo : Arrivano altre informazioni sulle armi che verranno messe a disposizione all'interno di Call of Duty: Black Ops 4. Dopo aver appreso l'introduzione di un fucile da cecchino appositamente realizzato per i quickscope, ora sono stati condivisi dettagli sui fucili a pompa.Come riporta VG247.com, il danno inflitto con questo tipo di arma subirà importanti modifiche. In precedenti capitoli di Call of Duty la bocca da fuoco risultava anche troppo ...

Non solo polemiche per Call of Duty - un giocatore non vedente fa parlare di sé : Le ultime settimane sono state indubbiamente turbolente per la serie Call of Duty, finita nell'occhio del ciclone per alcuni accadimenti meta-ludici: tutti avranno infatti letto delle vicissitudini del Pro Player Douglas "FaZe Censor" Martin che ha piantato la sexy meteorina Yanet Garcia a causa degli eccessivi impegni “lavorativi” imposti dai ritmi serrati delle competizioni ufficiali. Non è però fonte esclusiva di polemiche la serie Call of ...

Foodora dice addio all'Italia (e Non solo) : "Il mercato è difficile" : Con un comunicato l'azienda di food delivery ha annunciato di cercare nuovi acquirenti per il marchio. Ma per ora il...

Kaos - il tam tam in rete : 'Non è l'eroe di Amatrice - aveva solo 4 mesi' : L'AQUILA 'I livelli di metaldeide rilevati nel contenuto dell'apparato digerente, nella bile, nel rene e nel fegato sono in grado, da soli, di determinare il decesso dell'animale. Sono tuttavia in ...

Flop sitin Pd sul razzismo : quando i temi Non sono solo uno : Chiudere i porti è un fatto che ha ripercussioni dirette non solo sulla politica del governo ma su tutto il nostro Paese e, ovviamente, inscena reazioni politiche e di piazza. Tutto legittimo, magari ...

Aggressione Daisy - parla il ragazzo alla guida dell’auto : “Giuro che il razzismo Non c’entra. Adesso vorrei solo chiedere scusa” : «Perché abbiamo lanciato le uova? Non sapevano cosa fare. L’abbiamo sentito dire in giro e lo abbiamo fatto anche noi. Comunque lo giuro il razzismo non c’entra nulla. Adesso vorrei solo chiedere scusa a Daisy». Un metro e novanta. Un ragazzone che ama fare sport ed è capace di stare dietro i fornelli per 18 ore filate. Occhiali, e sorriso simpatic...

Calcio - serie A e Non solo : tutto quello che devi sapere su Dazn : Dazn arriva in Italia (foto: Luca Guazzoni) Sbarca ufficialmente in Italia Dazn, la piattaforma streaming di Perform. “Siamo qua per cambiare i giochi – spiega l’amministratore delegato James Rushton, al lancio dell’emittente -, portare più accessibilità, sostenibilità e flessibilità agli utenti italiani“. Una vera dichiarazione d’intenti per Dazn. Su questa piattaforma, tra le altre cose, sarà trasmesso ...

Non solo Resident Evil 2 : Capcom è interessata anche ad altri remake : Come riporta Videogamer, Capcom ha dichiarato durante un incontro con gli investitori che esplorerà la possibilità di ulteriori remake e re-release di titoli appartenenti al proprio catalogo.anche se è probabilmente troppo presto per poter pensare a un remake di Resident Evil 3: Nemesis, la società ha chiarito che intende rivedere alcune classiche IP."Inoltre, per quanto riguarda i remake e le re-release dei giochi del nostro catalogo, ci ...

Milly Carlucci/ “La tv Non deve essere solo trash quotidiano - ha il dovere di promuovere esempi positivi" : Milly Carlucci racconta il suo esordio in televisione: "Non avrei mai accettato di fare la valletta" e si scaglia contro la televisione pubblica: "crea illusioni"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:07:00 GMT)

Borriello - Non solo un'idea Codice etico : contestazione : Tra sogno e realtà. Tra Marco Borriello e Luca Caldirola. Se l'attaccante è una suggestione nata dopo alcune recenti dichiarazioni, la pista reale è quella che conduce al centrale di Desio. ...

Non solo diritti tv - DAZN produrrà anche contenuti originali : Lo ha annunciato il CEO della piattaforma di sport in streaming James Rushton. Si parte con il mercato USA. L'articolo Non solo diritti tv, DAZN produrrà anche contenuti originali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sexy su Instagram con la «migraine pose» (e Non solo) : Ok, ok, forse la notizia farà arrabbiare chi con il mal di testa ci convive per davvero: la nuova posa acchiappa-like su Instagram si chiama Migraine Pose e sì, si ispira all’espressione e alla mimica di chi sta vivendo una dolorosa emicrania. MIGRAINE POSE: ISTRUZIONI PER L’USO Tradotto: le mani sorreggono drammaticamente il volto oppure sono poggiate sulla fronte, come a massaggiare le tempie pulsanti, mentre gli occhi restano ...