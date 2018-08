Non rispetti l' islam Cinghiate e calci alla figlia 12enne che non porta il

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) "Nonl'", le urlava addosso mentre la riempiva di pugni e. In alcune occasioni metteva manocintura e frustava la, una ragazzina di 12 anni, con la fibbia per farle più male. Questo orrore, perpetrato per anni in un appartamento di Pavia, è iniziato quando la piccola si è rifiutata di indossare il velo e recitare le preghiere quotidiane imposte dreligioneica. Ieri, come riil Giorno, questo incubo è finito: il padre, un egiziano, è infatti stato allontanato da casa dai giudici e non potrà più far male."Quando quell'uomo rientrava a casa dal lavoro - raccontano i vicini di casa - le persiane e le finestre dell'appartamento venivano chiuse e sentivamo le grida del padre in lingua araba". È stato anche grazie a queste testimonianze che gli inquirenti sono riusciti a confermare la versione dellae incastrare l'immigrato che ...