Nintendo Switch : online non necessario per i giochi free-to-play : Tra qualche mese il servizio online di Nintendo Switch sarà pienamente operativo e questo segnerà l'ingresso di Nintendo nel mondo dei servizi con abbonamento. Mentre Sony e Microsoft sono in questo settore da anni, per Nintendo è la prima volta, per questo sorgono molti interrogativi.Come riporta Gamingbolt, i giocatori Xbox devono pagare l'abbonamento al Live anche per giocare ai titoli free-to-play, diversamente Sony permette di giocare ...

Broken Sword 5 : The Serpent's Curse è in arrivo per Nintendo Switch : Broken Sword 5: The Serpent's Curse sarà lanciato per Nintendo Switch il 21 settembre, come annunciato da Revolution Software e Ravenscourt.Come segnala Videogamer, la versione Switch del superbo gioco di avventura sarà distribuita con un sacco di nuove funzionalità, tra cui un film Behind the Scenes e un'interfaccia completamente nuova."Switch è meravigliosamente accessibile e le avventure offrono l'esperienza di gioco portatile ideale", ha ...

I migliori accessori Nintendo Switch : La nuova console di casa Nintendo ha ottenuto un enorme successo. La Nintendo Switch è riuscita a conquistare fin da subito molti utenti, grazie sia alle esclusive, come Super Mario e Zelda, che per le potenzialità di cui è dotata. Essa, infatti, può essere utilizzata come console da soggiorno e come console portatile. L’enorme successo ha portato alla realizzazione di molti accessori, come ad esempio controller, schede microSD, custodie e ...

Ecco quando inizierà la fase open beta di Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch : Nel mese di giugno Bandai Namco ha ufficialmente annunciato l'arrivo del suo Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, il picchiaduro di Arc System Works reso già disponibile per PS4, PC e Xbox One.Il gioco arriverà sull'ibrida a settembre ma, come segnala Gematsu, a breve partirà la fase open beta che, precisamente, inizierà il 10 agosto e terminerà il 12 agosto.Durante questo periodo, i giocatori avranno accesso a 23 personaggi:Read ...

Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stato rinviato all'autunno? : Dark Souls Remastered è arrivato su console ormai da un po' di tempo, mentre gli utenti Switch attendono ancora che sia rivelata una data d'uscita ufficiale per questa attesa riedizione, prevista per l'estate sulla console ammiraglia Nintendo.Raccogliendo però alcune segnalazioni dei clienti Amazon Italia che hanno effettuato il preorder della Remastered, sta prendendo forma in queste ore l'eventualità che Dark Soul Remastered sia stato rinviato ...

Indiscrezioni Nintendo Switch Online - non servirà abbonamento per i Free-to-Play? : La community di Nintendo Switch è indubbiamente variegata, e conta tra le proprie fila una mole considerevole di utenti votata alle più disparate tipologie di videogiochi. I diversi sviluppatori tendono a occupare tutti i segmenti di mercato, sebbene quelli che stanno conoscendo una fama senza precedenti siano senza ombra di dubbio coloro che si occupano dei diversi titoli free to play. La domanda che tutti i giocatori di Nintendo Switch si sono ...

Rocket League : Ultimate Edition è in arrivo per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Arrivano ottime notizie per i fan di Rocket League e per chi ancora non ha mai provato il famoso gioco targato Psyonix e e Warner Bros.Infatti, grazie a un comunicato comparso sul sito ufficiale di Rocket League, apprendiamo che molto presto i giocatori potranno mettere mano a una nuova edizione retail, intitolata Rocket League: Ultimate Edition.Questa edizione del popolare titolo arriverà per PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 31 ...

Titan Quest è ora disponibile su Nintendo Switch : I Titani si sono risvegliati e mirano a distruggere l’Olimpo. Spetta a te fermarli – ovunque e in qualsiasi momento con Nintendo Switch ! Il leggendario Action-RPG Titan Quest è da oggi disponibile su Nintendo Switch e puoi affrontare i Titani da solo, in modalità cooperativa locale con un amico sul tuo divano o con un massimo di 6 giocatori online: buona caccia! Titan Quest arriva su Switch Dal co-creatore di Age of ...

Ecco delle meravigliose console Nintendo Switch a tema Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : Come ormai saprete, l'apprezzatissimo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è approdato da poco su Nintendo Switch (ma anche su PC e Xbox One). Il gioco, a quanto pare, è stato molto apprezzato tanto da tornare a dominare la classifica UK, ad esempio.Oggi torniamo a parlarvi della raccolta in versione Switch, o sarebbe meglio dire, della console....in versione Crash! Infatti, come riportato su Press-Start, sono spuntante delle splendide console a tema ...

de Blob 2 : il colorato platform ha una data di uscita per Nintendo Switch : Il colorato platform de Blob 2 arriverà il prossimo 28 agosto su Switch, ha annunciato THQ Nordic.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, i possessori di Nintendo Switch riceveranno una versione di de Blob 2 basata sullo stesso remaster pubblicato su PC nel 2017 e su PS4 e Xbox One all'inizio di quest'anno. Questa edizione del gioco ha offerto un miglioramento della risoluzione rispetto al gioco originale, insieme ad altre migliorie ...

Super Mario Odyssey - Splatoon 2 - Nintendo Labo e tutti gli altri : ecco quanto vendono le esclusive Switch : Vi abbiamo appena parlato dei risultati di Switch e dei dati di vendita della console ibrida di Nintendo. Ovviamente non poteva mancare anche una panoramica riguardante le esclusive, vero e proprio motore in grado di spingere le vendite hardware soprattutto nel corso del suo primissimo anno sul mercato.Oltre a condividere i numeri dell'hardware, la grande N ha rivelato anche le ultime novità per quanto riguarda le produzioni first-party. Gematsu ...

Nintendo Switch a quota 19.67 milioni di console distribuite : Oggi Nintendo ha annunciato i risultati finanziari relativi ai tre mesi tra il primo aprile e il 30 giugno 2018. Come al solito, ciò significa che possiamo avere un aggiornamento sulle distribuzioni sia di Switch che di Nintendo 3DS.Come riporta Dualshockers, un bel po 'di nuove unità Switch hanno trovato la loro strada presso i rivenditori di tutto il mondo durante il trimestre in questione.Come potete vedere nell'infografica qui sotto, Switch ...

Come Fare Modifica Hack Nintendo Switch : Vuoi Fare la Modifica alla tua Nintendo Switch? Cerchi il modo di effettuare l’Hack alla console Nintendo Switch? Ecco la guida completa con tutto quello che devi sapere Nintendo Switch Modifica Hack: guida completa Sempre più persone cercano un modo per effettuare la Modifica alla console Nintendo Switch o comunque un Hack che permetta di scaricare e usare […]

Minit : l'apprezzato action in stile retro sta per arrivare anche su Nintendo Switch : La versione di Nintendo Switch dell'apprezzato indie action in stile retro, Minit, verrà lanciata il prossimo 9 agosto.Come segnala Videogamer, sviluppato da Vlambeer, Minit adotta la classica estetica dei primi capitoli di Legend of Zelda, ma con una differenza: il tuo eroe sarà simile ad un'anatra e avrà solo 60 secondi per esplorare, risolvere enigmi e combattere i nemici.Mentre questo all'inizio può sembrare totalmente ingiusto e severo, il ...