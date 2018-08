Nikkei 225 in una formazione triangolare

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 3/08/2018 : Chiusura del 3 agosto Seduta trascurata per l' indice nipponico , che archivia la giornata con un timido +0,06%. L' Analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225 , mentre se si ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 2/08/2018 : Chiusura del 2 agosto Seduta in ribasso per l' indice nipponico , che porta a casa un decremento dell'1,03%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nikkei 225 . Tuttavia, se ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 dell'1/08/2018 : Chiusura dell'1 agosto Balza in avanti l' indice nipponico , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,86%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 31/07/2018 : Chiusura del 31 luglio Andamento piatto per l' indice nipponico , che propone sul finale un moderato +0,04%. Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 30/07/2018 : Chiusura del 30 luglio Ribasso per l' indice nipponico , che chiude la seduta con una flessione dello 0,74%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 27/07/2018 : Chiusura del 27 luglio Piccolo spunto rialzista per l' indice nipponico , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%. Tecnica mente, il Nikkei 225 è in una fase di rafforzamento con ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 26/07/2018 : Chiusura del 26 luglio Seduta trascurata per l' indice nipponico , che archivia la giornata con un controllato -0,12%. Il grafico a breve del Nikkei 225 mostra un trend moderatamente positivo con area ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 25/07/2018 : Chiusura del 25 luglio Frazionale rialzo per l' indice nipponico , che mette a segno un modesto profit a +0,46%. Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 24/07/2018 : Chiusura del 24 luglio Modesto recupero sui valori precedenti per l' indice nipponico , che conclude in progresso dello 0,51%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave ...