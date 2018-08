Neuroblastoma | disponibile in Italia dinutuximab beta nei bambini

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ènegli ospedalini una nuova molecola immunoterapica,, nel trattamento delad alto rischio nei(a partire dai 12 mesi di età) e nei pazienti conrecidivante e refrattario (Gazzetta Ufficiale n.176 del 31 luglio 2018)., che ad oggi rappresenta l’unica speranza di cura per questa grave patologia, ha inoltre ricevuto il prestigioso riconoscimento di ‘farmaco innovativo’ dall’AIFA (Agenziana del Farmaco), per la prima volta assegnato a una molecola pediatrica oncologica. Ilè un tumore embrionale del sistema nervoso centrale ed è il più comune tumore solido extracranico neisotto i 15 anni d’età (rappresenta circa il 7% di tutte le neoplasie pediatriche). È anche il tumore diagnosticato più frequentemente durante il primo anno di vita. Ilsi manifesta spesso in ...