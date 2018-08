Neonato trovato morto | fermata la madre

Neonato trovato morto : in questura una giovane donna : Una ternana di 26 anni è stata ascoltata a lungo in questura . Ecco il tragico racconto dei testimoni

Shock a Terni - Neonato trovato morto dentro una busta : aveva ancora il cordone ombelicale : Shock a Terni dove un neonato è stato trovato morto dentro una busta della spesa in un’aiuola che delimita il parcheggio di un supermercato. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Anche per questo motivo, i poliziotti della questura che stanno indagando a tutto campo, sono propensi a pensare che il piccolo possa essere nato in giornata e poi abbandonato. Non è stato ovviamente ancora possibile chiarire invece se sia ...