Neonato morto fuori supermercato a Terni | “La madre ha confessato” Ultime notizie | il

Neonato morto a Terni - trovata la madre : La tragedia del Neonato trovato morto a Terni ha scosso la città umbra. La madre, una 27enne ternana, ha confessato ed è in stato di fermo. La donna ha abbandonato il figlio, partorito ieri mattina in bagno, perché non aveva modo di mantenerlo. Lo ha lasciato in una basta di plastica. Ed è da uno scontrino al suo interno che si è arrivata all'identità della madre. Con un'altra figlia di tre anni, la donna non poteva permettersi un altro bambino. ...