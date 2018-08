Neonato morto a Terni | trovata la madre

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) La tragedia deltrovatoha scosso la città umbra. La, una 27enne ternana, ha confessato ed è in stato di fermo. La donna ha abbandonato il figlio, partorito ieri mattina in bagno, perché non aveva modo di mantenerlo. Lo ha lasciato in una basta di plastica. Ed è da uno scontrino al suo interno che si è arrivata all'identità della. Con un'altra figlia di tre anni, la donna non poteva permettersi un altro bambino. Da quanto ha spiegato agli agenti, avrebbe tenuto nascosta la gravidanza a tutti per via della costituzione molto robusta. Poi il gesto orrendo, una volta partorito.La presidente del Movimernto per la Vita, Marina Casini Bandini ha rilasciato una dichiarazione su quanto accaduto a. "Frutto della disperazione e della solitudine, il nuovo dramma deltrovato senza vita in un sacchetto di plastica nella periferia di, interpella ...