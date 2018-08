Nello spazio è l'ora dei privati : La NASA ha annunciato i nomi degli astronauti che andranno in orbita a bordo di capsule prodotte da società spaziali private: CST-100 Starliner della Boeing e la Crew Dragon , la versione destinata al ...

HAL 9000 di 2001 : Odissea Nello spazio diventa un altoparlante bluetooth per veri fan : Su Indiegogo i fan più accaniti di 2001: Odissea nello spazio possono trovare una raccolta fondi per un gadget piuttosto esclusivo più che adatto a celebrare il cinquantesimo anniversario dell'uscita del capolavoro di Stanley Kubrick. Si tratta di un altoparlante bluetooth piuttosto particolare essendo una replica fedele del supercomputer HAL 9000. L'articolo HAL 9000 di 2001: Odissea nello spazio diventa un altoparlante bluetooth per veri fan ...

Lo smart speaker identico a Hal 9000 di 2001 : Odissea Nello Spazio : Potrebbe guadagnarsi un posto come l’altoparlante più inquietante della storia, ma i fan di 2001: Odissea nello Spazio non potranno non adorarlo: è la replica in formato speaker del computer Hal 9000, l’intelligenza artificiale al controllo della Discovery One divenuta famosa per il suo diverbio con il comandante David Bowman. L’aggeggio è stato realizzato da Master Replicas Group, società specializzata nel creare oggettistica ...

Onde Nello spazio-tempo : ... a cui si aggiungono i neutrini, particelle elementari assai sfuggenti e assai diffuse nel cosmo, già catturate dalle tante trappole sparse per il mondo dai ricercatori.

2001 Odissea Nello spazio - nel diario di bordo di Stanley Kubrick le scene nate (incredibilmente) per caso : Il parallelepipedo nero e il trip dell’astronauta Bowman di 2001 Odissea nello spazio sono nati per caso, senza essere mai stati previsti così in sceneggiatura. Inoltre fino all’ultimo istante, praticamente a trenta giorni dalla prima, Stanley Kubrick non aveva i diritti per i brani di Gyorgy Ligeti, voleva piazzare una voce narrante per tutto il film, ed inserire un lungo, terrificante elenco di scienziati e teologi in apertura a spiegare i ...

Lavrov : USA soddisfatti della mancanza di regole per dispiegamento di armi Nello spazio - : Gli Stati Uniti non sono pronti a discutere la proposta di Russia e Cina riguardo un accordo per evitare la militarizzazione dello spazio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ...

Planetario - Trentino Nello spazio Accordo Muse e Agenzia Spaziale : Non a caso, quindi, venerdì, a margine della festa del Muse, è stato firmato un Accordo quadro tra il Museo della Scienza di Trento e l'Agenzia Spaziale Italiana, presieduta dal fisico Trentino ...

Industrial Toys : lo studio del co-fondatore di Bungie sta lavorando a qualcosa di "piuttosto innovativo Nello spazio mobile" : All'inizio di questo mese, Electronic Arts ha annunciato di aver acquisito lo studio mobile Industrial Toys di Alex Seropian, il co- fondatore di Bungie, per una somma non rivelata. Al tempo, EA affermò che Industrial Toys avrebbe lavorato per "dare vita a nuovi concetti di gioco", ma la società non ha offerto ulteriori dettagli. Non sappiamo ancora esattamente su che cosa stia lavorando il team, ma il CFO di EA, Blake Jorgensen, ha speso ...

Odissea Nello spazio - sconosciuto - antipasto della Notte Europea dei Ricercatori 2018 : Un modo per avvicinarsi e conoscere il mondo della ricerca e i Ricercatori, persone ordinarie con un lavoro straordinario. Il culmine sarà venerdì 28 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori ...

Odissea Nello spazio (sconosciuto) antipasto della Notte Europea dei Ricercatori 2018 : Rappresentano il 96% del nostro Universo ma sono invisibili agli occhi (e a ogni più sofisticato strumento): sono la materia e l’energia oscura, il più grande enigma della cosmologia moderna. A raccontare gli affascinanti misteri di questo Universo oscuro sarà Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione di uno degli incontri di avvicinamento della Notte Europea dei Ricercatori ...

Tardigradi/ L'animale più resistente del mondo potrebbe sopravvivere Nello spazio - SuperQuark - : Tardigradi, i simpatici orsi d'acqua che tutti vorrebbero avere vivono con un passo lento, come si capisce dal loro nome , SuperQuark,

Tardigradi/ L'animale più resistente del mondo potrebbe sopravvivere Nello spazio (SuperQuark) : Tardigradi, i simpatici orsi d'acqua che tutti vorrebbero avere vivono con un passo lento, come si capisce dal loro nome, dovuto alla grande stazza. (SuperQuark)(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:19:00 GMT)

Final Space - i soliti idioti Nello spazio : Final Space è il nuovo, coloratissimo, serial animato atterrato su Netflix e creato David Sacks e Olan Rogers per l’emittente televisiva TBS, tentativo di creare un nuovo riferimento culturale a sfondo scifi dopo il lavoro di Groening con Futurama. La serie conta dieci episodi ed è già stata rinnovata per una seconda stagione di ben tredici. Il progetto ha destato fin da subito interesse tanto da coinvolgere nel cast vocale nomi come David ...

Record Nello spazio - Scoperte altre 12 lune di Giove : Infatti, Sheppard era impegnato nella ricerca del misterioso Pianeta Nove , il corpo celeste ipotizzato dalla scienza che dovrebbe trovarsi oltre l'orbita di Plutone, ai confini del Sistema Solare. ...