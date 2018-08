Nel borgo musei all' aperto nelle aree verdi

Il Medioevo rivive sabato 4 agosto Nel borgo di Avise : I diversi spettacoli verranno ripetuti più volte durante la serata per dare modo a tutti di assistervi. Inoltre nei pressi della piazza del castello, su di un prato i bambini avranno modo, guidati da ...

FerragOstia Antica : Con l’Estate Romana Nel Borgo di Ostia Antica due giorni di eventi gratuiti : Roma – Sette eventi completamente gratuiti, da mattina a notte fonda, nel Borgo di Ostia Antica con performance, spettacoli e momenti culturali dedicati a tutta la famiglia, per celebrare il culmine dell’Estate: è questo FerragOstia Antica, una festa gioiosa ideata dall’Ass. Affabulazione, guardando al territorio, in rete con l’Ass Visit Ostia Antica e l’Ass. Allegra Banderuola. Si parte con un percorso di edutainment in due visite guidate ...

RIFREDDO/ Il 27 ed il 28 ottobre con le Notti delle streghe il terrore tornerà Nel Borgo : Ciò che invece si sa è che il percorso di terrore nel Borgo sarà come nel 2017 a pagamento mentre continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina. Chi ...

“Il Borgo dei Borghi” : Montalbano Elicona (ME) nuovamente in gara Nell’edizione straordinaria : La notizia è di quelle che lascia tutti piacevolmente sorpresi, specie i tantissimi siciliani amanti ed appassionati delle zone rurali e dei numerosi Borghi presenti sul territorio. Stupore accresciuto ancor di più quando il Sindaco di Montalbano Elicona Filippo Taranto, molto attivo sui social, ha postato qualche giorno addietro, sul suo profilo Facebook la comunicazione del presidente dei Borghi più Belli d’Italia Umberto Forte ...

Cossignano si tuffa Nel medioevo. L'antico borgo torna al 1300 : In programma, quest'anno, la partecipazione straordinaria del gruppo storico 'La Pandolfaccia' di Fano mettendo in scena spettacoli e dimostrazioni che coinvolgono soldati, sbandieratori, musici e ...

Carmagnola - To - : Serata country e moto Nel borgo Vecchio il 26 luglio nell'ultimo Giovedì Sotto le Stelle - Carmagnola - : ... musica, ballo, spettacoli, animazioni e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali per vivere il centro della Città del Peperone in maniera divertente e frizzante ...

Lasciano Lugano per trasferirsi Nel borgo disabitato di Carrega Ligure. La coppia : “Vivremo di poco" : Una fuga dal caos della città per inseguire il richiamo della terra. Questa la scelta della coppia di trentacinquenni Paolo e Pamela, che hanno trovato il coraggio di lasciare la città di Lugano per trasferirsi a San Clemente, una frazione di Carrega Ligure. L'antico borgo scelto dalla coppia per sposarsi e passare il resto della vita insieme è abitato da soltanto due persone l'anno. Con la coppia, raggiungerà i 4 ...

P.assaggi di vino Nel borgo di San Giuliano : ecco il programma della manifestazione : ... trasformato in un raffinato winebar sotto il cielo stellato e dal borgo San Giuliano, dove le piazzette dell'antico borgo si animeranno di musica e spettacoli: uno scenario ideale per gustare il ...

Arte : Nel borgo di Orsomarso il primo simposio internazionale di scultura : ... in un evento di carattere didattico-divulgativo, per promuovere la scultura e la sua realizzazione pratica, con un materiale nobile come il Travertino Romano, conosciuto in tutto il mondo come ...

Mezzane di Sotto - incendio Nell'agriturismo Borgo Valfredda/ Ultime notizie : brucia il tetto - ignote le cause : Mezzane di Sotto, incendio nell'agriturismo Borgo Valfredda: in fiamme il tetto della struttura, richiesto il massiccio intervento dei pompieri per domare le fiamme.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Messico - Nel sobborgo che tifa Obrador : “Con lui i bambini torneranno a scuola” : Il volto di Lopez Obrador si affaccia sorridente da un manifesto elettorale, che promette a tutti i messicani la svolta: «Juntos Haremos Historia», uniti faremo la storia. Sta appeso all’ingresso del mercato di Iztapalapa, epicentro della sua sfida a un secolo di «mafia del potere» nel suo Paese....