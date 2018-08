Nba | Vince Carter l' infinito | A 41 anni non mi fermo | ma sono pronto per diventare

Mercato Nba – James Harden accoglie Carmelo Anthony ai Rockets : “tireremo fuori il meglio da lui - vuole vincere!” : James Harden ha speso parole d’elogio per Carmelo Anthony, pronto a trasferirsi ai Rockets: Melo ha voglia di vincere e Houston gli permetterà di esprimersi al meglio Sembra questione di giorni, siamo ai dettagli, va smaltita la burocrazia. Da un momento all’altro Carmelo Anthony dovrebbe diventare un nuovo mebro del roster degli Houston Rockets. Trasferitosi dai Thunder agli Hawks, franchigia con la quale si è accordato per un ...

Mercato Nba – Vince Carter non ha intenzione di smettere : contratto con gli Hawks a 41 anni! : Vince Carter ha trovato un accordo con gli Atlanta Hawks: il 41enne ha firmato un annuale al minimo salariale per i veterani La carta d’identità segna 41 anni, ma al ritiro Vince Carter non ci pensa nemmeno! Il veterano, finito sul Mercato NBA come free agent dopo essersi svincolato dai Sacramento Kings, ha trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks firmando per un anno al minimo salariale per i veterani (2.4 milioni di dollari). Quella di ...

Nba - battuta d’arresto per “The Process” : la free agency (e non solo) dei Philadelphia 76ers non convince affatto! : NBA, i Philadelphia 76ers vorrebbero proseguire nel tanto agognato ‘process’ il mercato e la free agency però hanno decisamente deluso le attese NBA, i Philadelphia 76ers erano attesi ad un’estate caldissima e molto importante per il futuro della franchigia, ma sembrano aver un po’ deluso le aspettative. La squadra di coach Brown, nella passata stagione, ha giocato un grande basket, superando il primo turno dei ...

Nba - Gallinari : 'Voglio i playoff con i Clippers. La scelta di LeBron? Giusta se vince" : ... "Sono scelte sempre molto difficili e importanti, mettersi nella testa di un giocatore non è mai semplice e ancora in quella del giocatore più forte al mondo, visto che il risalto è massimo. Penso ...

Nba Summer League : Ayton vince la prima con Bagley - Knox fa innamorare i Knicks : La Summer League di Las Vegas è lo scenario ideale per dare una prima occhiata ai rookie appena scelti al Draft ma senza caricarli di troppe aspettative. Tutto quello che viene fatto nel bene e nel ...

Mercato Nba – Rajon Rondo carica i Lakers : “con LeBron James mi aspetto solo di vincere. Lonzo Ball? Vi dico che…” : Rajon Rondo, nuovo playmaker dei Lakers, ha esaltato le qualità dei losangelini, non ponendosi limiti negli obiettivi: con LeBron James in squadra è tutto possibile Fra le tante trattative avvenute nei primi giorni di Mercato NBA, una di quelle passate un po’ in sordina è stata l’acquisto di Rajon Rondo da parte dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker dei Pelicans ha firmato un annuale a 9 milioni, una cifra importante per ...

Nba - George : "Felice ai Thunder. Resto per vincere con Westbrook" : 'Sono felice. Questa è la città e la comunità che ho scelto, il posto in cui ho deciso di giocare'. È un manifesto d'amore quello recitato da Paul George durante l'ultimo appuntamento della mini-serie ...

Nba - Harden vince il titolo Mvp battendo Lebron James : La guardia degli Houston Rockets James Harden ha vinto per la prima volta il titolo di miglior giocatore Nba , Mpv, most valuable player, , battendo la star dei Cleveland Lebron James , già quattro ...

Donte DiVincenzo - un’eccellenza ‘italiana’ dal Draft Nba : “ad Antetokounmpo farò mangiare la pasta di mia madre” : Donte DiVincenzo è stato scelto dai Bucks nel Draft NBA della scorsa notte. Il primo step a Milwaukee? Far provare un po’ di pasta ad Antetokounmpo Nella notte di ieri è andato in scena il Draft NBA 2018. I Milwaukee Bucks si sono assicurati Donte DiVincenzo, prodotto di Villanova che ha trascinato i suoi Wildcats alla vittoria del torneo NCAA. Il talento dalle chiare origini italiane ha già le idee chiare su quali dovranno essere i suoi ...

Draft Nba - che fine farà Donte DiVincenzo? L’Mvp delle finals NCAA cerca posto tra i “grandi” : Donte DiVincenzo si appresta a vivere il Draft NBA che lo potrebbe proiettare per così dire ‘al piano superiore’ dopo gli anni nella NCAA Donte DiVincenzo è stato la vera sorpresa dell’annata NCAA, vincendo anche il titolo di Mvp delle finals. La guardia, di chiare origini italiane, adesso rischia però di venire snobbata al prossimo Draft. Gli scout NBA infatti, non hanno visto un potenziale tale da essere scelto ai primi posti ...

Nba - Shaq sulla free agency di James : 'Non conta vincere altri titoli - LeBron è già leggenda' : E lo stesso vale per LeBron: quello che ha fatto lo ha già reso una leggenda di questo sport, ha lasciato un segno indelebile e si è messo al dito tre anelli. Probabilmente adesso nella testa gli ...

Mercato Nba - Tim Duncan e Gregg Popovich a New York per convincere Leonard a restare agli Spurs : A dieci giorni o poco più dall'inizio della free agency, a meno di una settimana dal Draft e dall'ingresso nella lega di tanti potenziali talenti , ci ha pensato Kawhi Leonard a prendersi i titoli e ...

Nba – Chi ha bisogno di LeBron James? Dan Gilbert convinto : i Cavs potranno vincere anche senza il Re : LeBron James sempre più distante dall’Ohio ma Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, é convinto di poter costruire una squadra da titolo anche senza di lui Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ai Cleveland Cavaliers sembra ormai ...

Nba – Il dolce messaggio di J.R. Smith a Nick Young : “fratello - quelli come noi non li vogliono vederer vincere” : J.R. Smith ha voluto complimentarsi con Nick Young per l’anello vinto con gli Warriors: la guardia dei Cavs ha rivolto uno splendido messaggio all’amico ‘bad boy’ Tornati ad Oakland con tanto di trofeo in mano, i Golden State Warriors sono scesi dall’aereo con un gran sorriso sulle stampato in faccia. Il più felice di tutti è stato senza dubbio Nick Young che si è presentato a petto nudo mentre sorseggiava una ...