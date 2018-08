NBA – Joel Embiid alza la voce | “voglio diventare migliore di LeBron James”

Mercato NBA – Joel Embiid esce allo scoperto : “LeBron James vieni a Philadelphia - voglio il titolo!” : Joel Embiid prova a reclutare LeBron James: il centro dei Sixers esce allo scoperto e lancia un appello al numero 23 dei Cavs Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro gli Warriors restando in Ohio. Quale sarà dunque la ...

Sarà Joel Embiid la cover star di NBA Live 19 : L'atleta di copertina di quest'anno per l'edizione 2019 di NBA Live è stata rivelato e si tratta di "The Process", Joel Embiid.Embiid, che è stato selezionato dai Philadelphia 76ers nel 2014, è rapidamente salito ai vertici fino a diventare uno dei migliori giocatori della lega da quando ha debuttato nel 2016 e nell'ultima stagione, Embiid ha aiutato a riportare la sua squadra ai play-off. Come riporta Dualshockers, NBA Live 19 è stato ...

NBA Draft : Joel Embiid e Draymond Green danno il benvenuto a Deandre Ayton via Twitter : La NBA è famosa non tanto e non solo per il talento dei suoi atleti, per la fisicità dei suoi gesti e dei contatti sotto canestro, per l'enorme sforzo e numero di gare giocate in una stagione senza ...

NBA Africa Game 2018 – Protagonisti Joel Embid e Demar Derozan : Sabato 4 agosto l’NBA Africa Game tornerà in Sud Africa per la terza volta: il match si disputerà in supporto della Nelson Mandela Foundation e verrà trasmesso live in Africa Subsahariana da Kwesé Free Sports e Kwesé Sports 1 La National Basketball Association (NBA) e la National Basketball Players Association (NBPA) hanno annunciato che la terza edizione dell’NBA Africa Game 2018 si terrà sabato 4 agosto alle 17:00 CAT, presso la Sun Arena di ...