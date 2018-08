NBA Africa Game – Gallinari scalda i motori | “ci sarò! Vi mostrerò un po’ di Gallo Magic”

sportfair

: Joel Embiid: “Voglio diventare più forte di LeBron e Kawhi, voglio l’MVP” - mariot_22 : Joel Embiid: “Voglio diventare più forte di LeBron e Kawhi, voglio l’MVP” - TelesphoreTeta : Basket: Jöel Embiid ospite del gioco NBA Africa questo 4 agosto in Sud Africa -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Daniloè pronto per l’NBA: il cestista italiano farà parte del Team Europa e non vede l’ora di tornare al top della forma La prima stagione di Daniloin maglia Clippers non è stata di certo indimenticabile. Nelle sole 21 partite giocate a causa dei molteplici infortuni, ilnon ha certo dimostrato di potersi meritare il contratto da 65 milioni per 3 anni che i Clippers gli hanno fatto firmare la scorsa estate. Passati i problemi fisici però,ha tutta l’intenzione di rifarsi con gli interessi già dalle prime partite della nuova regular season. Sarà però fisicamente al top? L’ex Nuggets dà appuntamento all’NBA, nel quale farà parte del Team Europa, per valutare la sua forma: “certo che ci sarò all’. Voglio mostrare ai tifosi un po’ dimagic. Sto bene, va tutto bene. Il mio corpo è a posto. Non vedo l’ora di ...