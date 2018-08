Nasce la seconda squadra | la Juventus U23

tuttosport

(Di venerdì 3 agosto 2018) TORINO - Ora è ufficiale. Laavrà unain Serie C e si chiameraU23. A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota ufficiale: 'Un'altra grande novità nel mondo. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una, dal nomeU23, che militerà nel campionato di Serie C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...