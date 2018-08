Nasa | ecco i 9 astronauti scelti per i voli spaziali turistici | “Si apre una nuova era

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Sono loro i “magnifici nove” che dal 2019 affronteranno i primisu navette costruite da aziende private in grado di portare equipaggi umani nello Spazio, la CST-100 Starliner della Boeing e la Crew Dragon, la versione della capsula della SpaceX destinata al trasporto “turistico”. Laha presentato oggi i primi equipaggi che torneranno a volare su veicoliamericani dopo l’uscita di scena dello Space Shuttle, nel luglio 2011: “Siunaera per il volo umano”, ha detto l’amministratore capo della, Jim Bridenstine. Sei veterani voleranno assieme alle nuove leve, li accompagneranno verso lo Spazio in questaavventura. A big hello from all nine of our @Commercial_Crew astronauts! Learn more about their missions to fly on @BoeingSpace & @SpaceX spacecraft and how this will return human ...