Napoli | via al tour europeo con la sfida a Klopp Ancelotti punta su Milik | ma si pensa a

Napoli - topo entra in un'abitazione di via Petrarca e morde il dito di un medico : Un topo entra in casa e morde il dito di una mano. È la brutta avventura capitata ad un medico a Napoli, in via Petrarca, 'salotto' della città. La denuncia arriva da Alessia Giangrasso, dirigente ...

Juve - dopo Higuain via Pjaca e Favilli. Napoli - il preferito di Ancelotti resta Darmian : Il calciomercato della Juventus non conosce sosta. Definito il maxi-affare con il Milan, il ds Paratici lavora per accontentare Andrea Favilli e Marko Pjaca. Il giovane attaccante è stato promesso al ...

Napoli - Albiol : “andar via dal Real non fu facile - ora sono a casa” : “Ricordo ancora la mia prima settimana a Napoli: non fu affatto facile cambiare dopo Madrid, ma sin da subito sentii il grande affetto dei tifosi, della gente di Napoli e dei miei compagni che mi fecero sentire a mio agio. Ora sono qui da 6 anni e mi trovo esattamente come a casa. Siamo tutti tifosi del Napoli e speriamo di fare una grande stagione anche il prossimo anno”. Così il difensore del Napoli Raul Albiol in ...

De Laurentiis prende il Bari. I tifosi del Napoli : 'Via dalla nostra città' : TORINO - ' Finalmente, è una vita che 'bari'' . Questo uno degli striscioni affissi nella notte nel capoluogo campano dagli ultrà del Napoli , che criticano la decisione del Presidente del club ...

Napoli - 'pizzo' per lasciare l'auto vicino al Parco è già assalto al viale dell'Edenlandia : 'Venite dottò, ve la guardo io la macchina'. Domenica pomeriggio bollente, bambini emozionati in automobile, uno dei tanti papà ha ceduto alle richieste dei cuccioli: si va all'Edenlandia. La ...

Napoli - musica fino all'alba al centro storico : i residenti vanno via da casa : Due pesi e due misure. Da quando c'è la nuova ordinanza 'Movida', è evidente che ci siano aree dove funzionano bene i controlli e altre dove invece vige l'anarchia. Delle sei aree individuate, Chiaia ...

PSV - van Bommel : 'Arias autorizzato a trattare con il Napoli. Probabilmente andrà via' : Mark van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven , ha parlato ai microfoni di Fox Sport Olanda del futuro di Santiago Arias , esterno difensivo vicinissimo al Napoli . Queste le sue dichiarazioni: 'Arias è stato autorizzato a trattare col Napoli, Probabilmente andrà via'. L'...

Napoli - paura a via Marina : si stacca cavo del tram - travolti due scooter : Due scooter sono stati travolti poco fa in via Medina dal cavo di acciaio della linea del tram, improvvisamente staccatosi e finito sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Il cavo, ...

Maltempo Napoli : torna regolare la circolazione ferroviaria : La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito rallentamenti dalle 10:40 alle 12:40 per guasti agli impianti di circolazione, causati da un forte temporale che in mattinata ha colpito la città e le zone vicine. La situazione ora è tornata regolare. Interessati i treni della Formia – Roma e Aversa – Caserta. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana sono intervenuti per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni ...

Carabiniere travolto e ucciso dopo incidente/ Napoli - ultime notizie : oggi i funerali di Vincenzo Ottaviano : Pomigliano, Carabiniere e guardia giurata travolti e uccisi dopo incidente. ultime notizie, un terzo coinvolto, un vicebrigadiere, rischia la vita, ricoverato in gravi condizioni a Napoli

Napoli, suicida dopo video hot: ex fidanzato rinviato a giudizio

Gay Pride : al via festa a Napoli : ANSA, - Napoli, 14 LUG - Una folla colorata e allegra di migliaia di persone è partita da Piazza Dante a Napoli per il Gay Pride 2018, il quinto che si tiene in città. Il popolo lgbt venuto da tutta ...

Cavani al Napoli? De Laurentiis : "riduciti lo stipendio e chiamami"/ Ultime notizie - ADL : "Andò via per soldi" : Cavani al Napoli? Aurelio de Laurentiis: "riduciti lo stipendio e chiamami". Show del presidente a Dimaro, ecco le sue parole sull'attaccante del Psg.