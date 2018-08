Napoli | tenta furto al Carrefour | arrestato aggredisce due agenti con arma da taglio

Napoli - Arias tentato dall'Atletico Madrid : Secondo quanto riferito da Sky Sport l' Atletico Madrid starebbe provando un inserimento dell'ultimo minuto per Santiago Arias , difensore esterno del PSV vicinissimo al Napoli .

Napoli. Antonio Tipolo è morto nel tentativo di salvare la nipotina : E’ morto da eroe. Antonio Tipolo, settantenne di Napoli, è morto nel tentativo di salvare la nipotina di 10 anni

Napoli - all'Ospedale del Mare tentata aggressione al Ministro Giulia Grillo : &qout;La situazione è gravissima -tuona il Ministro Grillo durante un'intervista- Chiudere un reparto per partecipare ad una festa è grave. Non accetterà scaricabarili &qout;. Tre inchieste per ...

Calciomercato Parma - l’asse con il Napoli diventa caldissimo : gli emiliani tentano il doppio colpaccio : Il club emiliano è interessato ad Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori in esubero che il Napoli potrebbe cedere L’asse tra Parma e Napoli si fa sempre più caldo. Dopo la chiusura della trattativa per Sepe, i due club stanno valutando adesso una doppia operazione, utile ad entrambe le società. Gli emiliani infatti hanno messo gli occhi su Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori che difficilmente troveranno spazio nella ...

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale

Ospedale Mare di Napoli - tenta di avvicinare ministro Grillo : fermato | : La titolare della Sanità stava visitando la struttura in merito alla presunta sospensione di un reparto per la festa di un primario : "Accerteremo responsabilità" ha detto

Calciomercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

Mercato il Napoli sogna Cavani - il Barca vuole Willian. E Bonucci è tentato da un avventura all estero : Juventus o Napoli sono le destinazioni possibili in Italia', ha dichiarato a RMC Sport il procuratore. Il Mercato della Roma è iniziato bene, ma adesso alla partenza di Nainggolan potrebbe ...