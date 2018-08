Napoli | spari contro un immigrato | ferito a una gamba

Napoli - spari contro ambulante Senegal : 0.24 Un venditore ambulante, Cissè Elhadji Diebel, 22 anni, Senegalese in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba da due sconosciuti con un colpo di pistola.Il fatto è avvenuto a Napoli in via Milano,non lontano dalla stazione Ferroviaria centrale. La vittima alle 22 di ieri sera, si trovava con due amici,quando da uno scooter con a bordo due persone sono partiti alcuni colpi di pistola,uno dei quali ha colpito alla gamba ...

Esami avvocati - record di bocciati a Napoli ed errori : 'Palesi disparità di trattamento' : 'Da quanto emerge dalle prime informazioni che arrivano, ci sono palesi disparità di trattamento tra le varie corti di appello che hanno corretto i compiti degli aspiranti avvocati. Su questa ...

Napoli - lo chef maliano ferito da spari 'Salvini venga a mangiare da me' : 'Salvini venga a mangiare nel mio ristorante, è un luogo dove possiamo incontrarci, senza parlare non si può fare niente'. Konate Bouyagui, il giovane chef maliano ferito da due sconosciuti nel centro ...

Napoli - ballottaggi amministrative : spari tra la folla a un comizio : Napoli, ballottaggi amministrative: spari tra la folla a un comizio Napoli, ballottaggi amministrative: spari tra la folla a un comizio Continua a leggere L'articolo Napoli, ballottaggi amministrative: spari tra la folla a un comizio proviene da NewsGo.

Napoli - spari durante un comizio elettorale del centro destra/ Ferrillo : “Come in un film di Camorra" : Napoli, spari durante un comizio elettorale del centro destra. Angelo Ferrillo: “Come in un film di Camorra". Il tutto è avvenuto in pubblico, davanti a molte persone, nella giornata di ieri(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:08:00 GMT)

Spari contro cuoco migrante a Napoli : Due colpi sparati da una macchina contro Bouyagui, cuoco migrante a Napoli. Questo quanto denunciato dall'Ex OPG Occupato - Je so' pazzo, che ieri ha condiviso in un post pubblicato su Facebook i ...

Napoli - spari da un'auto in corsa : ferito giovane chef del Mali : 'Ridevano e mi offendevano' : Un luogo speciale dove c'è il mondo e dove si dialoga attraverso il cibo. E a Masterchef, Bouyaguai aveva proposto i colori della bandiera della sua terra con il ' Tji Gnagnante '. I cetrioli per il ...

Spari contro chef 22enne del Mali - colpito in pieno centro a Napoli : Un ragazzo di 22 anni, Bouyagui Konate, un cuoco originario del Mali, ex richiedente asilo e titolare di protezione con regolare permesso di soggiorno, è stato ferito ieri sera a Napoli. A raccontare l'episodio all'agenzia Dire sono i referenti di Less impresa sociale onlus, ente gestore del progetto Sprar di Napoli.Scrive l'agenzia Dire:Poco dopo la mezzanotte il giovane è stato avvicinato da un'auto in corso Umberto, in pieno ...