Napoli | parla l' immigrato ferito al Vasto | «Non lo so se è razzismo ma ho avuto molta

Napoli - Ancelotti parla ai tifosi : “assurda contestazione a De Laurentiis” : De Laurentiis nel mirino dei tifosi, interviene anche Mister Ancelotti a difesa del patron del Napoli citando alcuni dati “Gli striscioni di contestazione al presidente mi sorprendono un po’, questa è una società che negli ultimi 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente, capace di costruire una società di gente capace con giocatori bravi e giovani senza spendere follie e questo gli va riconosciuto, è un dato ...

Napoli - Ancelotti : "Qui per vincere. Cristiano Ronaldo? Ho parlato solo con Giuntoli..." : Napoli, Ancelotti: "Volevo tornare in Italia" "Non sono venuto qui a pettinar le bambole ma per vincere". Ancelotti usa la metafora di un altro famoso Carlo, Mazzone, per entrare diretto nel cuore dei ...

Napoli - ucciso per aver parlato di un delitto : arrestati killer e mandanti 5 anni dopo : Aveva rivelato a persone che non facevano parte del clan di aver partecipato ad un omicidio e per questo, nel luglio 2013, Vincenzo Birra fu ucciso alla periferia di Napoli. Un agguato che oggi ha ...

ALBERTO ANGELA CITTADINO ONORARIO DI Napoli/ Foto - “Mentre parlavo ho sentito la mia voce rompersi” : ALBERTO ANGELA è stato eletto CITTADINO ONORARIO di NAPOLI. Emozionatissimo, ha dichiarato: "Qui si entra in un mondo bellissimo che ti contagia". ALBERTO ANGELA ha ricevuto un’importante investitura, quella di CITTADINO ONORARIO di NAPOLI. La cerimonia, avvenuta nella Sala dei Baroni al maschio Angioino, ha visto protagonisti il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore della Cultura Nino Daniele.

«Allah mi parla» - il delirio di Sillah : chi è il soldato dell'Isis arrestato a Napoli : «Prendere la pistola per sparare e per uccidere». Parole mimate nel pieno del delirio religioso, nel chiuso della sua stanza del centro di assistenza di Lecce. Parole registrate...

Isis - gambiano arrestato a Napoli 'Allah mi parla' : il delirio di Sillah : 'Prendere la pistola per sparare e per uccidere'. Parole mimate nel pieno del delirio religioso, nel chiuso della sua stanza del centro di assistenza di Lecce. Parole registrate in diretta da una ...

Isis - gambiano arrestato a Napoli «Allah mi parla» : il delirio di Sillah : «Prendere la pistola per sparare e per uccidere». Parole mimate nel pieno del delirio religioso, nel chiuso della sua stanza del centro di assistenza di Lecce. Parole registrate in...

Rimpianto Napoli - rivelazione sorprendente di Tolisso : “ho parlato al telefono con De Laurentiis - ma…” : Corentin Tolisso ha svelato di aver parlato al telefono con Aurelio De Laurentiis durante il periodo al Lione, svelando però di aver rifiutato la proposta del Napoli per continuare il suo percorso di crescita in Francia Un Mondiale da giocare con la maglia della Francia, tanti avversari da affrontare sognando magari un trionfo che sarebbe davvero pazzesco. Corentin Tolisso ha voglia di stupire, vuole farlo con la sua talentuosa Nazionale, che ha ...

Jorginho al Manchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo: parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Simone Verdi al Napoli/ "Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti" : Simone Verdi, dopo la gara disputata con l'Italia, ha confermato l'accordo raggiunto con il Napoli. L'ex Bologna firmerà un contratto quinquennale, ai felsinei vanno 25 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:31:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Verdi : “ho già parlato con Ancelotti” : “Ho parlato con Insigne, lo conosco da tempo. Sono felice sia stato lui il capitano. Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti. Non è stato un no a Sarri, ma un sì alla città di Bologna, che mi ha dato la fiducia dopo la retrocessione con il Carpi”. Così Simone Verdi, ai microfoni della Rai, dopo il pari fra Italia e Olanda, a Torino. L’attaccante ha di fatto confermato il proprio passaggio ai ...

Napoli - da Callejon a Ruiz : il mercato parla spagnolo - ma il Betis frena : Lo spagnolo è una delle lingue più parlate, ormai da tempo, nello spogliatoio azzurro. Nonostante l'addio di Pepe Reina, passato al Milan, il castigliano resterà di tendenza a Castel Volturno specie ...

Napoli - Koulibaly parla del metodo Sarri : “allenamenti folli - giocavo anche se ero stremato” : Kalidou Koulibaly ha parlato della sua esperienza al Napoli, con il rapporto con Sarri dapprima non eccellente e poi decollato nelle ultime annate Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ha parlato della sua annata partenopea terminata da poche settimane. Il club ha deciso di cambiare guida tecnica allontanando Sarri per accogliere Ancelotti. Il difensore, parlando a So Foot, ha detto la sua sul tecnico che si appresta a lasciare ...

Napoli - nasce nuovo club Parlamento : ANSA, - Napoli, 30 MAG - E' nato con la nuova legislatura anche il nuovo club Napoli in Parlamento, che raccoglie i parlamentari tifosi del club azzurro. Al club hanno aderito esponenti di tutte le ...