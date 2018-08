Napoli : “Lavori al San Paolo in evidente ritardo : la situazione è preoccupante” : "I lavori al San Paolo sono in ritardo e la situazione è preoccupante", le parole di Formisano, Head of Operations azzurro. L'articolo Napoli: “Lavori al San Paolo in evidente ritardo: la situazione è preoccupante” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.