Napoli | Insigne sfida la Juve | ' Ancelotti guida scudetto | pronti con tutti'

Napoli - Insigne 'Ancelotti grande uomo - ci darà qualcosa in più' : Qualche mio compagno di Nazionale ha lavorato con il mister - spiega l'attaccante ai microfoni di 'Sky Sport 24′ - e me ne ha sempre parlato benissimo. Ci sta dando tanto, ha grande esperienza ...

Napoli - finito il ritiro di Dimaro : niente di grave per Insigne : Napoli - Finisce oggi il ritiro del Napoli a Dimaro, in Trentino. La squadra sta svolgendo stamattina l'ultima seduta di allenamento: niente di grave per Lorenzo Insigne , uscito ieri dopo un pestone ...

Napoli - ottime risposte : 2-0 al Chievo - Insigne lascia il campo infortunato : Napoli- ottime risposte per Carlo Ancelotti e per il suo Napoli. Finisce 2-0 in favore dei partenopei l’ultimo match amichevole del ritiro azzurro contro il Chievo. Un match che ha sottolineato l’ottimo stato di forma degli uomini di Ancelotti, ma che ha evidenziato ancora diverse lacune sul fronte della manovra e delle ripartenze. Hamsik in […] L'articolo Napoli, ottime risposte: 2-0 al Chievo, Insigne lascia il campo ...

Insigne - Allan e Hamsik : il Napoli di Ancelotti è multitasking : Inviato a Dimaro-Folgarida La parola d'ordine dell'era Ancelotti è cambiamento. Non tanto rispetto allo schieramento - perché 4-3-3 era e 4-3-3 è rimasto - ma...

Napoli - le idee di Ancelotti. Insigne falso 9 e Allan terzino destro : S i sono visti più lanci lun ghi stasera che in tutta la gestione di Sarri a Napoli. La battuta correva sulla tribuna, ma al di là del paradosso è un dato di fatto che gli azzurri stanno cambiando ...

Calciomercato Benevento - arriva Insigne jr dal Napoli : Benevento - E' più leggera la rosa del Napoli . Altro giro in Serie B per Roberto Insigne , il fratello di Lorenzo. Dopo Avellino, Latina e Parma, la carriera dell'attaccante esterno continua con la ...

Napoli - Insigne : "Saremo ancora noi l'anti-Juve. CR7? Preferisco Messi" : L'attaccante azzurro: "Le doti del portoghese non sono in discussione. Di sicuro non potrà vincere le partite da solo. Ancelotti è il nostro top player"

Messi più forte di Cristiano Ronaldo e Ancelotti che fa la doccia nello spogliatoio - Insigne sincero su Napoli e CR7 : Lorenzo Insigne a 360°: il calciatore del Napoli parla di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma anche dell’arrivo di Carlo Ancelotti nella sua squadra Lorenzo Insigne concede una lunga intervista a Gazzetta dello Sport, in cui snocciola tutte le più calde questioni calcistiche. Dall’arrivo di Mister Ancelotti al Napoli a quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il napoletano commenta ogni episodio significativo del mercato ...