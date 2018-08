Napoli | ferito a colpi di pistola giovane ambulante senegalese

Napoli - spari da uno scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...

Lite in un campo rom a Napoli - giovane ferito da colpi di pistola : Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, ...

Napoli - un'auto travolge pattuglia dei carabinieri : due morti e un ferito grave : I militari stavano facendo dei rilievi dopo un incidente quando sono stati investiti da una Golf lanciata ad alta velocità. morti un appuntato e una guardia giurata. Altri due carabinieri si sono salvati lanciandosi tra le sterpaglie. Il cordoglio di Mattarella

Choc a Napoli - crolla il soffitto all'ufficio postale : dipendente ferito : Il dipendente di un ufficio postale, in via Vincenzo Lanza a Napoli, è rimasto ferito per il cedimento di una parte del soffitto della struttura. L'episodio è avvenuto durante l'orario di apertura ...

Napoli - 'stesa' nella notte a Monte di Dio - esplosi 18 colpi di pistola : ferito un parcheggiatore abusivo : Diciotto colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte da sconosciuti in via Supportico d'Astuti, in zona Monte di Dio, a Napoli. A far scattare l'allarme è stata una guardia giurata che ha ...