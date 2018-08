Napoli | ambulante senegalese ferito a colpi di pistola

Napoli - ferito a colpi di pistola giovane ambulante senegalese : Cisse' Elhadji Diebel, 22 anni, ieri sera stava camminando per strada in compagnia di due amici quando è sopraggiunto uno scooter con a bordo due persone che gli hanno sparato alle gambe - Un giovane ...

Napoli - spari da uno scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...

