Naomi Campbell incinta? E' arrivata la risposta della ' Venere nera'

Naomi Campbell è incinta? Skepta posta l'ecografia e arrivano le congratulazioni : Mentre nel 2017 aveva dichiarato: 'Penso ogni giorno al fatto di volere dei figli ma grazie alla scienza so di poterli avere quando vorrò. Ci vuole una figura paterna, è importante'. Joseph Junior ...

Naomi Campbell potrebbe essere incinta del suo primo figlio : Il presunto fidanzato ha condiviso una ecografia The post Naomi Campbell potrebbe essere incinta del suo primo figlio appeared first on News Mtv Italia.

F1 – Dal flirt con Naomi Campbell alla compagna… pornostar - il nuovo ad della Ferrari è un ‘playboy’ : La compagna del nuovo amministratore delegato della Ferrari ha un passato da pornostar, adesso produce vini in Toscana Si è chiusa sabato l’era Marchionne in casa Ferrari, a causa delle delicate condizioni di salute del manager italo-canadese, ricoverato a Zurigo da più di un mese. Ph. Instagram ‘La Fiorita’ Il CdA dell’azienda di Maranello ha nominato John Elkann come nuovo presidente e Louis Camilleri come ...

Louis Camilleri - ecco chi è il nuovo capo della Ferrari e la relazione con Naomi Campbell : Studi di economia e business in Inghilterra e in Svizzera, a Losanna, dove si è laureato, la carriera di Camilleri inizia da lontano. Lavora con WR Grace and Company come analista di business, ruolo ...

Joan Smalls - compie 30 anni la “nuova Naomi Campbell” : Poco più di carriera anni di carriera, cominciata alla grande sotto l’egida dell’Elite Model Management di New York, per approdare dopo due anni alla IMG Model, e il soprannome di ‘nuova Naomi Campbell’. Ecco chi è Joan Small, una delle top model di nuova generazione (insieme a Gigi Hadid, Irina Shayk, Stella Maxwell e compagnia), che l’11 luglio compie i ‘fatidici’ 30 anni, avendo in curriculum altri ...

Dolce e Gabbana - Monica Bellucci e Naomi Campbell in passerella/ Milano moda uomo : convincerle è stato facile? : Dolce e Gabbana: Monica Bellucci, Marpessa Hennink e Naomi Campbell in passerella. Milano moda uomo, esplorati i nuovi confini del mondo dello spettacolo e non solo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:27:00 GMT)

Dolce e Gabbana - Monica Bellucci e Naomi Campbell in passerella/ Milano moda uomo : nuovi confini esplorati : Dolce e Gabbana: Monica Bellucci, Marpessa Hennink e Naomi Campbell in passerella. Milano moda uomo, esplorati i nuovi confini del mondo dello spettacolo e non solo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:41:00 GMT)

DOLCE E GABBANA - MONICA BELLUCCI E Naomi Campbell IN PASSARELLA/ Dalla nonna in tuta alla famiglia arcobaleno : DOLCE e GABBANA, sorpresa durante la sfilata "Amore infinito" MONICA BELLUCCI, Marpessa Hennink e NAOMI CAMPBELL in passerella in smoking nero maschile e tacchi a spillo(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 00:30:00 GMT)

Dolce e Gabbana - Monica Bellucci e Naomi Campbell in passerella/ Sorpresa durante la sfilata "Amore infinito" : Dolce e Gabbana, Sorpresa durante la sfilata "Amore infinito" Monica Bellucci, Marpessa Hennink e Naomi Campbell in passerella in smoking nero maschile e tacchi a spillo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:30:00 GMT)

Max Biaggi e Naomi Campbell s’incontrano dopo 20 anni : Forse dopo 20 anni ci potrebbe essere un ritorno di fiamma tra Max Biaggi e Naomi Campbell. L’ex campione del Motomondiale, infatti, ha incontrato nuovamente la top model, come documentato sul suo profilo Twitter. Max Biaggi e la top model si sono infatti incontrati a Ibiza, come testimonia la foto pubblicata dal centauro romano, che scrive: «Bello rivederti, a presto. Un incontro inaspettato che però mi ha illuminato la giornata. Dove ci ...

Max Biaggi incontra Naomi Campbell : un dolce messaggio dopo 19 anni : La notizia aveva fatto il giro del mondo. E ora i due si sono incontrati di nuovo a Ibiza, come dimostra un selfie scattato insieme. Un incontro che li ha colti di sorpresa, ma ha lasciato il pilota ...

Biaggi-Campbell - ritorno di fiamma? Max twitta : "Naomi - che bello rivederti" : Max Biaggi oltre ad essere stato un grande motociclista è stato anche un personaggio molto ambito dalle donne più belle dello spettacolo: da Claudia Schiffer fino ad arrivare ad Anna Falchi l'ex pilota Yamaha e Honda ha avuto diversi flirt. L'ex fidanzato di Eleonora Pedron e Bianca Atzei nel 1997, a soli 26 anni, ebbe una relazione con la bellissima top model britannica Naomi Campbell.Il quotidiano inglese Daily Mail, oltre vent'anni fa, parlò ...

Max Biaggi si consola con Naomi Campbell : il messaggio su Instagram : Max Biaggi ritrova Naomi Campbell a Formentera e sul suo profilo Instagram pubblica una foto che lo ritrae accanto alla top model. E la dedica è dolcissima: “Sempre bello rivederti. A presto. Mi hai illuminato la giornata”. Poi lancia una domanda all’etere: “Dove ci rivedremo? A New York?”. Pare proprio che l’ex pilota di MotoGp sia rimasto nuovamente stregato dalla Venere nera. I due ebbero una storia 19 anni ...

Max Biaggi - l'incontro con Naomi Campbell dopo vent'anni : "Mi hai illuminato la giornata" : E' ancora molto sensibile alla bellezza e al fascino della Venere Nera Max Biaggi, nonostante siano passati quasi vent'anni dal loro flirt. L'ex pilota di Moto Gp ha rivisto Naomi Campbell a Formentera e condiviso...