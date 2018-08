Musica e balli in Piazza del cannone con Vacanze a Milano

Jesolo di notte - una disco a cielo aperto tra Musica - balli - sballi e inciviltà : In diecimila si sono dati appuntamento nella spiaggia del faro con il Muretto e Suonica. Ad Aqualandia di scena Baby K

Duetti Musicali e balli di coppia : per suonare o danzare insieme serve un “piano motorio diadico” : Che cosa succede quando due musicisti suonano insieme una melodia e quando due ballerini eseguono una coreografia? Quando suonano o danzano insieme non si limitano a svolgere meccanicamente una serie predeterminata di movimenti, ma tengono conto di cosa fa l’altro – il partner – e dell’obiettivo comune da raggiungere, in questi casi la melodia o la coreografia da eseguire. La ricerca condotta dai ricercatori del Dipartimento di Psicologia ...