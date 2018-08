MotoGp – Tra elettronica e gomme | Viñales a Brno | “c’è ancora tanto lavoro da fare”

MotoGp - scricchiola il rapporto tra Stoner e la Ducati : si va verso il mancato rinnovo del contratto : Il pilota australiano non sarebbe convinto di rinnovare il proprio impegno con la Ducati, lasciando il ruolo di collaudatore alla fine di questa stagione L’avventura di Casey Stoner in Ducati pare essere arrivata ai titoli di cosa, il pilota australiano infatti non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto di collaudatore e ambasciatore con il team di Borgo Panigale. LaPresse/Alessandro La Rocca Giunto all’inizio del ...

MotoGp - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria di stagione” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...

MotoGp - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...

MotoGp - Sky trasmetterà tutte le gare per i prossimi tre anni : News in tempo reale anche su Sky Sport 24, l'App Sky Sport e i canali social ufficiali. Tutto sulla MotoGp

MotoGp - per i prossimi tre anni Sky trasmetterà tutte le gare : News in tempo reale anche su Sky Sport 24, l'App Sky Sport e i canali social ufficiali. Tutto sulla MotoGp sky MotoGp Moto2 Moto3 tutte le notizie di Moto Gp Per approfondire

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGp? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

MotoGp – Espargaro finalmente a casa : il trasferimento in elicottero dall’ospedale di Chemnitz [VIDEO] : Aleix Espargaro finalmente a casa dopo diversi giorni sotto osservazione all’ospedale di Chemnitz a causa della brutta caduta nel warm up del Gp di Germania Aleix Espargaro è finalmente tornato a casa! Dopo diversi giorni ricoverato in ospedale a Chemnitz, lo spagnolo può riabbracciare la sua famiglia. Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di una brutta caduta durante il warm up del Gp di Germania, che lo ha costretto a ...

MotoGp – Un secondo posto per il fratello e Don Cesare - Valentino Rossi svela le sue extra motivazioni : “mi sento 10 anni in meno” : Valentino Rossi e le sue impressioni dopo il Gp di Germania, in cui è giunto secondo sul traguardo del Sachsenring Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotoGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo secondo posto. Sul terzo gradino del ...

MotoGp Risultati Gara Sachsenring : Mar…ziano Márquez stravince! : È un marziano Marc Márquez! Lo spagnolo acciuffa la nona vittoria consecutiva sul circuito di Sachsenring e ospita, sul podio, Valentino Rossi e Maverick Viñales Come da qualifiche, prima fila per il trio Márquez-Petrucci-Lorenzo, semaforo verde e via… al GP di Sachsenring 2018. Condizioni estreme e caldo afoso fanno stare in pensiero per le gomme che, come nel caso di Valentino Rossi, hanno subito in cambio last minut. Partenza a ...

MotoGp - Petrucci-Lorenzo è scontro! Incrocio pericoloso tra Danilo e Jorge al Sachsenring [VIDEO] : Tra Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sul finire della gara del Sachsenring è scontro, il ‘crash’ tra lo spagnolo ed il pilota dalla Pramac Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci si scontrano durante gli ultimi giri del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota italiano nel sorpassare il rivale lo avvicina troppo ed è scontro tra i due. Dopo le recriminazioni di ieri di Lorenzo nei confronti di Petrucci, Jorge potrà ...

MotoGp – Lorenzo sbaglia - Rossi ne approfitta : i sorpassi al Sachsenring tra Jorge e Valentino [VIDEO] : sorpassi e contro sorpassi tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, al Sachsenring lo spagnolo ed il Dottore danno spettacolo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si danno battaglia in occasione del nono round del campionato mondiale di MotoGp. I due nemici e colleghi si sorpassano a vicenda sul circuito del Sachsenring. Prima un errore dello spagnolo favorisce il sorpasso di Valentino, poi però è il Dottore a farsi superare in staccata dal rivale, ...

MotoGp - brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...

MotoGp - Vinales tra sorprese e problemi : 'soddisfatto del risultato ottenuto in qualifica' : Vinales soddisfatto e fiducioso dopo il quarto posto in griglia di partenza ottenuto nelle qualifiche di ieri pomeriggio al Sachsenring Manca solo il warm up per gli ultimi dettagli e i piloti della ...

MotoGp – Vinales tra sorprese e problemi : “soddisfatto del risultato ottenuto in qualifica” : Vinales soddisfatto e fiducioso dopo il quarto posto in griglia di partenza ottenuto nelle qualifiche di ieri pomeriggio al Sachsenring Manca solo il warm up per gli ultimi dettagli e i piloti della MotoGp sono pronti per il nono appuntamento stagionale, il Gp di Germania. Giornata di qualifiche, ieri, al Sachsenring, con Marquez che ha conquistato la sua nona pole, seguito da Petrucci e Lorenzo. Quarto posto invece per Maverick Vinales ...