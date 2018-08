MotoGp- Rossi tranquillo dopo le Fp2 di Brno | Valentino ha una sola perplessità | “la

MotoGp - GP Brno. Prove libere : Dani Pedrosa in testa - 5° Andrea Dovizioso - 7° Valentino Rossi : LIVE 14:54 3 ago libere 2 di MotoGP: Pedrosa è il più veloce 1 D. Pedrosa 1:55.976 2 D. PETRUCCI +0.123 3 A. BAUTISTA +0.168 4 H. SYAHRIN +0.224 5 A. Dovizioso +0.242 6 M. VI'ALES +0.416 7 V. Rossi +0.

MotoGp – Valentino Rossi a Brno con due nuovi… cani : ecco come cambia la moto del Dottore [GALLERY] : La moto di Valentino Rossi cambia look: sulla sella del Dottore a Brno due nuovi amici a quattro zampe E’ arrivato il momento di qualche cambiamento per Valentino Rossi: il Dottore si è infatti presentato all’appuntamento di Brno, valido per la decima gara stagionale di motoGp, con una novità sulla sua moto. Il nove volte campione del mondo ama giocare con i dettagli, come ha dimostrato durante tutta la sua carriera, curando ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Dani Pedrosa vola nella FP2 - davanti a Petrucci - Dovizioso 5° - Rossi 7° : Mentre Marc Marquez (Honda) si disinteressa del time attack finale, e procede con il suo solito studio accurato sul passo gara, il suo compagno di scuderia Dani Pedrosa fissa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP con un ottimo 1:55.976, precedendo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 123 millesimi e Alvaro Bautista (Ducati) di 168. La seconda sessione ha riservato diverse sorprese, ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Zarco precede Dovizioso e Marquez - quinto Valentino Rossi : Il ritorno dalle vacanze ci riconsegna un Johann Zarco velocissimo. Il francese ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 1 di MotoGP del GP della Repubblica Ceca, stampando un 1’56″647 che lo riporta in vetta alla classifica, da dove mancava da un po’ di tempo. Il pilota del team Yamaha Tech3, infatti, era reduce da alcune gare opache prima della pausa ma ora a Brno promette di tornare protagonista. Zarco ha preceduto ...

MotoGp – Il ‘matrimonio’ di Petrucci scatena l’ilarità in conferenza stampa : “sceglierei Valentino Rossi per organizzare l’addio al celibato” : Siparietto divertentissimo tra Danilo Petrucci e la giornalista responsabile delle domande social in conferenza stampa: la domanda è sul matrimonio del pilota italiano, coinvolto anche Valentino Rossi! Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia ...

MotoGp - Valentino Rossi a caccia della prima vittoria in stagione : “piccoli passi avanti - ma…” : Il pilota della Yamaha è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni alla vigilia del week-end di Brno Pausa estiva andata in archivio, si torna in pista per la seconda parte della stagione di MotoGp. Il Gp di Brno riapre la caccia al titolo mondiale, con Marc Marquez che guida la classifica piloti con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. AFP/LaPresse Manca ancora la vittoria al Dottore in questo campionato, una ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Vogliamo vincere la prima gara stagionale” : Ritorno dalle vacanze per i piloti del motomondiale che nel week-end si sfideranno in Repubblica Ceca sulla tecnica pista di Brno. È carico Valentino Rossi, che ha parlato alla vigilia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: il campione di Tavullia vuole assolutamente tornare alla vittoria, provando anche a limitare i danni in chiave classifica da Marc Marquez. “Per prima cosa avrei avuto bisogno di una vacanza più lunga: ho settimana ...