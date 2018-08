MotoGp – Incidente ai box Yamaha a Brno | la M1 di Valentino Rossi a terra | il commento

MotoGp Ducati - Miller : «L'incidente al via? Tutta colpa di Espargaró» : TORINO - Per Jack Miller in Germania è stata una gara compromessa fin dalla partenza. L'australiano è stato coinvolto nel contatto tra le due Suzuki e Pol Espargaró che gli ha impedito di poter ...

MotoGp - brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...

MotoGp - GP Germania. Mika Kallio dopo l'incidente : 'Sono fortunato - poteva andare molto peggio' : Mika Kallio ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio destro dopo l'incidente nella seconda sessione di Libere al Sachsenring, Il pilota finlandese è andato lungo alla curva 8, sbattendo a gran ...

Diretta/ MotoGp streaming video SKY prove libere live Fp2 : Marquez avanti - incidente Kallio (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito sassone (oggi venerdì 13 luglio).(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:11:00 GMT)

MotoGp – Incidente Pirro - interviene la Race Direction : importanti novità per le wild card : La Race Direction rende l’airbag obbligatorio per tutti: l’Incidente di Michele Pirro al Mugello ha costretto i piani alti del Motomondiale a prendere provvedimenti Due settimane fa, al Mugello, Michele Pirro ha spaventato tutti gli spettatori per il terribile Incidente che lo ha visto protagonista durante le Fp2 del Gp d’Italia. Il pilota italiano, collaudatore Ducati, non indossava l’airbag, non obbligatorio per le wild ...

Mugello - motociclista muore in incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGp : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto , Brescia, , ha trovato la morte per un incidente stradale di cui ...

Mugello - motociclista muore in un incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGp. Mauro era diventato padre di un bimbo da poco tempo : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto (Brescia), ha trovato la morte per un incidente stradale...

MotoGp - clamoroso retroscena relativo all’incidente di Pirro : il pilota Ducati non aveva l’airbag sulla tuta : Sarebbero potute essere ben più gravi le conseguenze dell’incidente occorso a Michele Pirro al Mugello, il pilota della Ducati era infatti in pista con una tuta non dotata di airbag La frenata, la ruota posteriore che si blocca e lo slancio verso l’alto, concluso con una botta terrificante contro l’asfalto. Un incidente pazzesco per Michele Pirro quello avvenuto nel corso delle FP2 del Gp del Mugello, una caduta rovinosa che ha ...

MotoGp - GP Italia 2018 : sospiro di sollievo per Michele Pirro. Cosa ha innescato l’incidente? : Si può tirare un sospiro di sollievo per Michele Pirro, dopo l’incidente bruttissimo avuto dal pilota della Ducati nel corso delle prove libere 2 del GP d’Italia, sul tracciato del Mugello. Il collaudatore della Rossa, caduto al termine del lungo rettilineo del circuito toscano, pur riportando un trauma cranico commotivo, non ha subito ulteriori complicazioni. Questo è quanto è stato comunicato dalla stessa Casa di Borgo Panigale, ...

MotoGp - brutto incidente per Pirro al Mugello : nessuna frattura. Lui rassicura tutti su Fb : "Sono un po' sbattuto ma ho la pelle dura!" : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione. Sul social: "Ho pescato un jolly". Vale Rossi: "Ho avuto paura"

MotoGp - sospiro di sollievo per le condizioni di Pirro : svelate le possibili cause del terribile incidente : A causare l’incidente di Pirro potrebbe essere stata un’intensa frenata del pilota che ha bloccato la ruota anteriore della Ducati E’ impressionante la caduta di cui è stato protagonista Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il terzo pilota Ducati è stato sbalzato in aria dalla sua Ducati, creando apprensione tra tutte le persone presenti sul circuito italiano (QUI IL VIDEO). AFP PHOTO ...

Incidente Pirro in MotoGp - il retroscena da brividi di Valentino Rossi : Grande paura per l’Incidente di Michele Pirro al Mugello. Ecco le parole di Valentino Rossi: “Quando ho visto le prime immagini e ho capito dove era caduto Michele e l’ho visto in terra senza sensi, ho avuto molta paura: lì si va veramente forte. E’ andata molto bene che non ha toccato il muretto laterale. Secondo me quello è uno dei punti che fa più paura fra tutti i circuiti dell’intera stagione. Penso che quando ...

MotoGp - brutto incidente per Pirro al Mugello : trauma cranico e contusioni - ma la Tac rassicura : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione

MotoGp - shock Pirro : incidente terribile - la situazione : Si avvicina l’inizio del gran premio di MotoGp al Mugello, incidente shock per Michele Pirro. Il ducatista, in gara in Italia grazie ad una wild card, è rimasto sulla ghiaia per qualche minuto cosciente, ma dopo l’intervento dei soccorsi ha preso coscienza, riuscendo anche a muovere gli arti. Trasportato al centro medico, Pirro è stato sottoposto ai primi esami: “trauma encefalico, trauma toracico, trauma addominale, trauma lombare, ...