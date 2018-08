MotoGp | ecco la Yamaha targata Monster

MotoGp – Zarco e il segreto dei problemi Yamaha : “ecco perchè non vince” : Johann Zarco, il momento grigio e le vittorie che non arrivano in casa Yamaha: le parole del francese della Tech3 Un po’ di meritato relax, per i piloti della MotoGp prima di un agosto di fuoco, importantissimo per la stagione. I campioni delle due ruote stanno ricaricando le energie in vista della seconda, fondamentale, parte della stagione 2018. Momento complicato per Johann Zarco, dopo un inizio positivo, il francese della Tech 3 ...

MotoGp – Marquez - la vittoria al Sachsenring e quel paragone calcistico : “io Messi e Valentino Cristiano? Ecco cosa dico” : Marc Marquez euforico dopo la sua nona vittoria consecutiva al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo il Gp di Germania Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il ...

MotoGp – Elettronica e mancanza di grip - Vinales sottolinea i deficit della sua M1 : “ecco cosa non va” : Maverick Vinales parla dopo il Gp di Germania: il pilota della Yamaha, giunto terzo sul traguardo del Sachsenring, punta a migliorare ancora la sua M1 Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotoGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo ...

MotoGp - le impressioni di Dovizioso post-qualifica : “ecco cosa farà la differenza in gara” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni dopo le qualifiche appena disputate sul circuito del Sachsenring in cui ha segnato il quinto tempo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

Dani Pedrosa si è ritirato - ecco perchè/ MotoGp - Marquez : un riferimento per tutti noi - ho imparato molto : Dani Pedrosa si è ritirato, ecco perchè. I commenti e i ringraziamenti di fan e colleghi nella MotoGP: Rossi " un campione con stile". A Valencia sarà nominato Legends,(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:09:00 GMT)

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

Moto 2 - parla Pablo Nieto : “È l’anno di Pecco Bagnaia - pronto per la MotoGp” : Quattro vittorie in otto uscite, la vetta del Mondiale, abbastanza nettamente. Fino ad oggi non può che essere Francesco Pecco Bagnaia il dominatore della Moto2: l’azzurro deve confermarsi però nelle prossime uscite, sin dal GP di Germania, per riuscire a sognare in grande verso il titolo. A parlare del pilota tricolore è stato il suo team manager dello Sky Racing Team VR46 Pablo Nieto al Corriere dello Sport. Questo è l’anno di ...

MotoGp – Zarco criticato da Rossi? Johann conosce la verità : “lo faceva apposta - ecco cosa mi ha detto Vale” : Johann Zarco, le critiche di Valentino Rossi e la scelta Ktm: le verità del pilota francese di MotoGp Johann Zarco non ha brillato ad ASsen, ma nel sabato di qualifiche è stato lui l’uomo che tutti hanno elogiato, primo fra tutti Valentino Rossi, per aver trascinato tutto il gruppo di piloti a caccia del miglior tempo e della pole position. Il francese della Tech3 è stato spesso al centro delle polemiche per alcune manovre ...

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno : “ecco la parte positiva di questo fine settimana” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo dopo il settimo posto di oggi al Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati ad Assen Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Honda ha trionfato al termine di una gara pazzesca, sul circuito di Assen, seguito sul podio dai connazionali Rins e Vianles. Quarto posto per Andrea Dovizioso, che ha chiuso la sua gara davanti a Valentino Rossi. Settimo invece Jorge Lorenzo, ...

MotoGp – Valentino Rossi duro ma esilarante ad Assen : “abbiamo fatta a chi ce l’ha più grosso! Dovi? Ecco cosa penso” : Valentino Rossi esilarante e sincero: il Dottore commenta il pazzesco Gp d’Olanda tra sorpassi folli e contatti incredibili Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo della Honda, un ottimo ...

MotoGp – Marquez e le difficoltà riscontrate in qualifica ad Assen : “ecco che problemi ho avuto” : Le parole di Marc Marquez dopo la pole position di oggi ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda in vista del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...