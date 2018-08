MotoGp | Dovizioso replica alle accuse di Lorenzo | “io lo destabilizzo? Non ha chiaro in

MotoGp – Clima tesissimo in casa Ducati - Lorenzo ‘distrugge’ Dovizioso : parole durissime dello spagnolo : Il pilota spagnolo ha risposto piccato alle frasi rilasciate da Dovizioso a Marca, attaccandolo duramente senza mezzi termini La situazione in casa Ducati si è fatta ormai insostenibile, i rapporti tra Dovizioso e Lorenzo sono ormai giunti ai minimi storici. Non mancano dichiarazioni infuocate tra i due piloti, con lo spagnolo che ha risposto in maniera piccata alla frase rilasciata dall’italiano a Marca, secondo cui “Ducati ...

MotoGp - Lorenzo attacca Dovizioso : “Mi vuole destabilizzare”. Il forlivese risponde : “E’ un problema suo” : Una bella polemica quella tra i due centauri della Ducati alla vigilia del weekend di Brno (Repubblica Ceca), decimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Jorge Lorenzo si è voluto togliere alcuni sassolini dalle scarpe, intervistato da MovistarTV, replicando alle esternazioni del teammate Andrea Dovizioso di alcuni giorni fa, comparse su Marca, e nelle quali il pilota italiano aveva espresso questo concetto chiaro: “Ducati non ha certo ...

MotoGp – Dovizioso a quota 100 Gp con Ducati a Brno : “una bella soddisfazione! Problemi? Abbiamo un’idea” : Andrea Dovizioso pronto e motivato per il Gp della Repubblica Ceca: le sensazioni del forlivese della Ducati a Brno Tutto pronto a Brno per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: inizia ufficialmente la seconda parte del campionato, che porterà i piloti verso un finale infuocato e ricco di spettacolo. Occhi puntati sul leader della classifica Marc Marquez, ma anche sui suoi rivali che vogliono conquistare preziose vittorie. ...

MotoGp - Dovizioso si prepara per il Gp di Brno : “soffriamo nella gestione della gomma in gara - ma…” : Il pilota forlivese ha parlato del prossimo Gran Premio di Brno, esprimendo le proprie sensazioni in vista della gara di domenica Tre settimane dopo la gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo round e il giro di boa della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo aver partecipato alla decima edizione del World Ducati Week, che si è svolta lo scorso weekend sul circuito di Misano Adriatico, ...

MotoGp – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Marquez ha creato un grande gap» : TORINO - Per Andrea Dovizioso la prima parte di campionato non è certo stata come se l'era immaginata. Il vice campione del mondo dopo una prima gara vincente è sempre stato costretto ad inseguire il rivale Marc Marquez che ora è molto distante in classifica. Ne è consapevole lo stesso pilota della Ducati che ad Autosport ...

I piloti della Ducati MotoGp Dovizioso e Lorenzo regalano spettacolo al volante della Cupra TCR [FOTO] : Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti Ducati di MotoGP e ambassador Cupra, provano l’auto da gara del Marchio Siamo abituati a vederli sulla sella di una moto da gara, disegnando le curve con le ginocchia a pochi millimetri dall’asfalto. Ma sia che si trovino davanti alle due che alle quattro ruote, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti di MotoGP del team Ducati Corse e ambassador Cupra, sono innanzitutto due veri appassionati di ...

MotoGp – Dovizioso realista al Sachsenring : “lavoro intelligente - ma che fatica fisicamente” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso dopo il settimo posto al Gp di Germania: il forlivese non sembra troppo pessimista dopo la gara del Sachsenring Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia ...

MotoGp Petrux : "Frenato da Jorge"; Dovizioso : "Nulla di nuovo" : Un quartetto di Ducati ai piedi del podio lascia un po' di amarezza in bocca agli uomini di Borgo Panigale. Il primo dei quali, Danilo Petrucci, spiega così il suo 4° posto: "Sarebbe stato bello ...

MotoGp - Pagelle GP Germania 2018 : Marc Marquez da 9 e lode! Rossi ottimo - Bautista sorprende - Dovizioso rimandato - Crutchlow bocciato : Il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP va, non a sorpresa, a Marc Marquez che su questa pista appare imbattibile. Lo spagnolo ha saputo gestire bene una gara che non ha regalato grandi colpi di scena o emozioni, ma che ha visto, e questo sì non era scontato, la Yamaha comportarsi meglio delle Ducati. Andiamo, dunque, a vedere quali sono stati i piloti che si sono contraddistinti nel migliore dei modi e quali, invece, finiscono dietro la ...

MotoGp Germania - la classifica : Marc Marquez si conferma - ottimo Valentino Rossi - in difficoltà Dovizioso [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

MotoGp - GP Germania 2018 : Marc Marquez suona la nona al Sachsenring davanti ad un ottimo Rossi e Vinales - settimo Dovizioso : E sono nove! Marc Marquez (Honda) vince per il nono anno consecutivo il Gran Premio di Germania, sesta volta per quanto riguarda la MotoGP. Anche in questa occasione il campione del mondo in carica non ha lasciato speranze agli avversari, gestendo senza forzare la prima parte della corsa, per poi cambiare Marcia e salire nuovamente sul gradino più alto del tracciato del Sachsenring. Altri 25 punti di platino per l’alfiere della Honda che, ...

MotoGp - GP Germania. Warm up : Pol Espargaró in testa - 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : Su un pista con temperatura perfetta, Pol Espargaró conquista il miglior tempo nel Warm up che apre la domenica del GP di Germania. Al Sachsenring lo spagnolo chiude in 1:21.230. Alle sue spalle si ...

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica warm-up. Pol Espargaró il più veloce. Marquez e Dovizioso inseguono da vicino - Valentino Rossi indietro : E’ della KTM di Pol Espargaró il miglior tempo del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il crono di 1’21″230 sfruttando al meglio la combinazione soft/medium sulla propria moto e mettendo in mostra un passo ottimo nel turno. Alle sue spalle il solito Marc Marquez che, in sella alla Honda, ha ottenuto il secondo riscontro a 167 millesimi dalla vetta, provando una soluzione ...