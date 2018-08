MotoGp – Dalle gomme all’avversario più temibile | Marquez ragiona dopo le Fp2 di Brno

MotoGp - Vinales carico al ritorno dalle vacanze : “non mi sono rilassato troppo - grato al team per i passi in avanti” : Si riparte da Brno, Maverick Vinales e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane del campionato ed in vista del prossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di ...

MotoGp Germania streaming gratis e diretta TV. Dove vedere la gara oggi 15/7 dalle 14 : In testa alla classifica c'è il campione del mondo in carica Marc Marquez , 140 punti, , vincitore nell'ultimo Gp in Olanda e che anche oggi nel MotoGP Sachsenring partirà in pole position , 1:20.270 ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato… dalle gomme : “trenta giri saranno difficili per tutti” : Il pilota della Yamaha ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, soffermandosi poi sulla strategia da tenere in gara domani Il signore del Sachsenring è sempre lui, Marc Marquez. Il pilota spagnolo lascia solo le briciole ai propri avversari, conquistando l’ennesima pole position in Germania. AFP/LaPresse Grazie ad un ultimo giro perfetto, il campione del mondo piazza uno strepitoso 1:20.270 che gli vale il nuovo record della ...

MotoGp Germania 2018 - caccia alla pole in diretta dalle 14.10 : Iannone è stato il più veloce nelle libere3. Rossi è quarto. dalle 13.30, prima la quarta sessione, e di seguito le qualifiche Motogp Germania 2018, orari tv, diretta Sky, differita Tv8,

MotoGp LIVE - DIRETTA GP Olanda 2018 : la gara in tempo reale dalle 14.00 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.

MotoGp LIVE - DIRETTA GP Olanda 2018 : la gara in tempo reale dalle 14.00 : Ad Assen si corre il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Alle ore 14.00 il via di una gara attesissima e che si preannuncia altamente appassionante visto che molti piloti possono puntare alla vittoria. Marc Marquez scatterà dalla pole position e partirà leggermente favorito ma la concorrenza è spietata a partire da Valentino Rossi che ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per regalarsi una giornata magica su uno dei ...

MotoGp – Lorenzo si toglie i sassolini dalle scarpe - Dovi recrimina e Rossi si gode il podio : le parole del parco chiuso : Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi esprimono nel parco chiuso le proprie sensazioni subito dopo il Gp del Mugello Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Una prestazione pazzesca ...