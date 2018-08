MotoGp – Clima tesissimo in casa Ducati | Lorenzo ‘distrugge’ Dovizioso | parole durissime

sportfair

: Clima non dei migliori in casa Ducati alla vigilia del #CzechGP. #MotoGP - RacingFede : Clima non dei migliori in casa Ducati alla vigilia del #CzechGP. #MotoGP -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il pilota spagnolo ha risposto piccato alle frasi rilasciate daa Marca, attaccandolo duramente senza mezzi termini La situazione insi è fatta ormai insostenibile, i rapporti trasono ormai giunti ai minimi storici. Non mancano dichiarazioni infuocate tra i due piloti, con lo spagnolo che ha risposto in maniera piccata alla frase rilasciata dall’italiano a Marca, secondo cui “non ha certo ingaggiatoper vincere 2 gare“. AFP/LaPresse Interrogato da Movistar TV, il maiorchino non ha usato mezzi termini per scagliarsi contro: “sinceramente sono un po’ stanco di questa situazione, quando ero in difficoltà e lui vinceva, io ero sotto al podio per applaudirlo. In Argentina sono state mal interpretate le mie(quando aveva detto cheprovava sempre a minare il morale di Jorge, ...