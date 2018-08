MotoGP Brno | Marquez | «Il vero pericolo è Dovizioso»

MotoGP – Tra elettronica e gomme - Viñales a Brno : “c’è ancora tanto lavoro da fare” : Viñales parla dopo le Fp2, il pilota spagnolo soddisfatto ma pensa anche a qualche modifica ancora da fare alla sua Yamaha Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo sesto, al contrario, Maverick Viñales, che dopo le Fp2 ai microfoni di Sky ...

MotoGP - GP Brno. Prove libere : Dani Pedrosa in testa - 5° Andrea Dovizioso - 7° Valentino Rossi : LIVE 14:54 3 ago libere 2 di MotoGP: Pedrosa è il più veloce 1 D. Pedrosa 1:55.976 2 D. PETRUCCI +0.123 3 A. BAUTISTA +0.168 4 H. SYAHRIN +0.224 5 A. Dovizioso +0.242 6 M. VI'ALES +0.416 7 V. Rossi +0.

MotoGP – Valentino Rossi a Brno con due nuovi… cani : ecco come cambia la moto del Dottore [GALLERY] : La moto di Valentino Rossi cambia look: sulla sella del Dottore a Brno due nuovi amici a quattro zampe E’ arrivato il momento di qualche cambiamento per Valentino Rossi: il Dottore si è infatti presentato all’appuntamento di Brno, valido per la decima gara stagionale di motoGp, con una novità sulla sua moto. Il nove volte campione del mondo ama giocare con i dettagli, come ha dimostrato durante tutta la sua carriera, curando ...

MotoGP Brno 2018 - Zarco al comando nelle libere 1. La diretta : Poi Dovizioso e Marquez. Bautista e Rossi chiudono la top five. Lorenzo solo dodicesimo MotoGp Brno 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8, Marquez trionfa su Rossi in Germania. La classifica aggiornata

MotoGP Brno - Libere 1 : riecco Zarco - 5° Rossi : Brno - Dopo la breve pausa estiva, alla ripresa del campionato è Johann Zarco a ottenere il miglior tempo nella prima sessione di Libere a Brno. Il francese del team Tech3 ha messo dietro tutti con il ...

MotoGP – Terminate le Fp1 a Brno : Zarco beffa Dovizioso - tanti nomi importanti fuori dalla top ten [TEMPI] : Zarco davanti a tutti nelle Fp1 del Gp della Repubblica Ceca: tanti big fuori dalla top ten La pausa estiva è durata ben poco per i campioni delle due ruote: i piloti sono già tornati in sella alle loro moto per la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca, che dà il via alla seconda metà della stagione 2018. Le Fp1 del decimo appuntamento stagionale si è conclusa con un super Johann Zarco che sul finale ha beffato i suoi ...

MotoGP - GP Brno : le prove libere in diretta LIVE : Sarà possibile seguire il weekend di Brno anche su skysport.it e sull'app di Sky Sport grazie al LIVEblog. Le qualifiche e la gara della MotoGP saranno visibili anche in LIVE streaming su skysport.it ...

MotoGP - tutto pronto per il week-end di Brno : Marquez il favorito per la vittoria secondo i bookmakers : Il pilota spagnolo inizia il week-end in Repubblica Ceca con i favori del pronostico, la quota che lo vede vincitore è la più bassa in palinsesto Ha vinto le ultime due gare e sulla pista di Brno, tradizionalmente favorevole alla Honda, Marc Marquez può dare il colpo di grazia al mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, leader in classifica con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi, è il grande favorito per il Gp della Repubblica Ceca. A ...

MotoGP - GP Brno. Marc Marquez : 'Buon vantaggio - ma le Yamaha migliorano' : Il leader del mondiale arriva a Brno, decimo GP del campionato con 46 punti di vantaggio dal "numero 46" Valentino Rossi, primo degli inseguitori. Il sei volte campione del mondo ha vinto sulla pista ...

MotoGP Brno - Marquez : «Sarà una gara come le altre» : Brno - ' E' positivo iniziare questa seconda parte di stagione con questo distacco, ma non è ancora finita, i piloti Yamaha sembrano migliorare gara dopo gara, alcuni dicono che non sono un pericolo, ...

MotoGP Brno - Rossi : «Soddisfatto da questa prima metà di stagione» : Brno - Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riparte da Brno con la conferenza stampa dei piloti che correranno il Gran Premio della Repubblica Ceca. In primo piano Valentino Rossi, per ora secondo in ...

MotoGP - Lorenzo viaggia con la fantasia e spera in una grande doppietta : “possiamo vincere a Brno e Austria” : Jorge Lorenzo svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo ...

MotoGP – Viñales fiducioso a Brno - Maverick sicuro : “continuando così arriveremo alla vittoria” : Maverick Viñales svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del ...

MotoGP - Aleix Espargaró recupera per Brno : TORINO - Per Aleix Espargaró il GP della Repubblica Ceca potrebbe rappresentare il rientro dopo l'infortunio. Il catalano dell'Aprilia era caduto al Sachsenring riportando diverse lesioni che lo ...