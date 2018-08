Moto2 | GP Repubblica Ceca 2018 | Marcel Schrotter domina le prove libere 1 | ma al suo

oasport

: Moto2 | Gp Brno FP1: Schrotter al comando seguono Fenati, Bagnaia e Locatelli Moto2 Gp Repubblica Ceca Prove Libere… - motogplovers_ML : Moto2 | Gp Brno FP1: Schrotter al comando seguono Fenati, Bagnaia e Locatelli Moto2 Gp Repubblica Ceca Prove Libere… - OA_Sport : Marcel #Schrotter è il più veloce nella FP1 del #CzechGP della #Moto2 davanti a #Fenati #Bagnaia e #Locatelli - AlessioBrunori : #Moto2 ##CzechGP #Brno Cinque italiani nei primi otto nelle FP1 del GP della Repubblica Ceca classe Moto2 -

(Di venerdì 3 agosto 2018)(Kalex Dynavolt) è il più veloce nella prima sessione didel Gran Premio delladella. Sul tracciato di Brno, assolato e con temperature particolarmente elevate, il tedesco è stato in grado di piazzare un gran tempo, 2:03.854 staccando di oltre quattro decimi il più immediato inseguitore, il nostro Romano Fenati (Kalex Marinelli) che, nonostante gli acciacchi fisici, ha dimostrato di essere in buona forma. Al terzo posto si è classificato il leader del Campionato del mondo, Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) a 519 millesimi. Quarto tempo per un altro italiano, Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a poco meno di sei decimi, mentre in quinta posizione troviamo lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 622 millesimi ed in sesta Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 634. Settima per lo spagnolo Jorge Navarro (Kalex ...