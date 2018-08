Mostra Banksy Milano 2018 | date con orari e biglietti | al MUDEC esposte 70 opere del noto

Al Mudec - il Museo delle Culture di Milano - ci sarà una Mostra su Banksy : Il Mudec , il Museo delle Culture di Milano , ospiterà una mostra su Banksy , lo street artist noto in tutto il mondo per i messaggi critici e provocatori dei suoi graffiti e perché dopo anni e ricerche non se ne conosce ancora The post Al Mudec , il Museo delle Culture di Milano , ci sarà una mostra su Banksy appeared first on Il Post.

The Art of Banksy - la Mostra a Toronto tra furti e proteste : Così come accade per le ciambelle, nemmeno tutte le mostre dedicate a Banksy – a quanto pare – riescono con il buco. La città di Toronto ha dato il benvenuto in questi giorni alla prima tappa nordamericana di The Art of Banksy, la grande mostra curata da Steve Lazarides già presentata con successo a Melbourne, Amsterdam, Tel Aviv e Auckland: un’esposizione che fino al 19 agosto propone 80 opere originali del celebre street artist, un ...