Morto l' uomo più anziano d' Italia | aveva 110 anni

Morto a 110 anni l'uomo più vecchio d'Italia : E' Morto Lorenzo Berzero, che con 110 anni e 5 mesi era l'uomo più vecchio residente in Italia. Si è spento nella casa di riposo ''San Francesco'' di Novara, dove era ospite dal 2015. Nato il 2 marzo del 1908 a San Germano Vercellese (Vercelli), nella vita aveva fatto il conduttore di cavalli e poi l'operaio in una cooperativa. Sua moglie, Virginia, era morta nel 1995, suo figlio ...

Virus West Nile - Morto un uomo a Verona/ Ultime notizie : 19 casi in Veneto - “attenzione ai massimi livelli” : Virus West Nile, morto un uomo a Verona: prima vittima in Veneto, dove i casi sono 19. “attenzione ai massimi livelli”, assicura assessore regionale alla Sanità. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Morto ad Aprilia dopo caccia all'uomo - il sindaco : «No al far west - qui 10.000 immigrati» : 'La giustizia privata, il far west non porta da nessuna parte - aggiunge- qui ad Aprilia abbiamo circa 10000 cittadini tra comunitari ed extracomunitari. In gran parte sono rumeni, la comunità ...

Morto in montagna un uomo di 70 anni - il corpo ritrovato nella notte : Era uscito per una passeggiata ma non era tornato a casa. Dopo l'allarme dei familiari sono partite le ricerche

Uomo trovato Morto a 61 anni in Valle di Mosso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Uomo trovato morto a 61 anni in ...

Monte Argentario - trovato uomo Morto in mare : Un cadavere di un uomo dell'apparente età di 70 anni è stato rinvenuto in mare, questa mattina, nella zona di Isola Rossa, nel comune di Monte Argentario, Grosseto,. A ritrovare il cadavere, intorno ...